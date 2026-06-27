باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا روز شنبه گفت که ایتالیا آماده است تا از توافق تازه امضا شده اسرائیل و لبنان حمایت دیپلماتیک کند و می‌تواند در ماموریت بین‌المللی آینده پس از ماموریت نیروی حافظ صلح سازمان ملل مشارکت کند.

تاجانی در یک کنفرانس خبری در دوبروونیک، کرواسی، جایی که در یک مجمع بین‌المللی و اجلاس MED-۹ شرکت می‌کند، این توافق را «قطعاً گامی رو به جلو» توصیف کرد، در حالی که هشدار داد که برای تثبیت وضعیت به زمان نیاز است.

وی گفت: «مهم است که هدف امضا از قبل محقق شده باشد» و افزود که ایتالیا آماده است تا «حمایت دیپلماتیک» ارائه دهد و «با نیرو‌های مسلح ما، با یک ماموریت بین‌المللی پس از یونیفل، نقشی ایفا کند.»

تاجانی گفت که با سفارت ایتالیا در بیروت صحبت کرده و سیگنال‌های اولیه پس از توافق مثبت بوده‌اند. وی گفت: "اکنون باید این توافق را به اقدام عملی تبدیل کنیم. "

این وزیر افزود که ایتالیا به همراه فرانسه می‌توانند "نقش مهمی" در بازسازی لبنان، از جمله تقویت نهاد‌های آن برای تضمین بهتر حاکمیت این کشور، ایفا کنند.

در مورد احتمال مأموریت پس از یونیفل، تاجانی تأکید کرد که هرگونه استقرار بین‌المللی باید بر اساس یک توافق چندجانبه باشد و گفت که مشارکت کشور‌های عربی و خلیج فارس نباید منتفی شود.

منبع: آناتولی