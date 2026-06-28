باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات نخستوزیر عراق مبنی براینکه در صورت خروج نیروهای نظامی آمریکا، هیچ نیازی به مقاومت در عراق نیست، گفت: جبهه مقاومت، یک جبهه متحد، منسجم و تأثیرگذار در معادلات منطقهای بوده و به فضل الهی، منبعد هم خواهد بود. اجزای این جبهه شاید از نظر جغرافیایی از هم جدا هستند، اما از نظر اعتقادی، یک جبهه متحد، منسجم و در مسیر اندیشه واحد هستند.
رئیس ستاد هفته بازخوانی حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران مثل همیشه، خودش را حامی جبهه مقاومت میداند و هیچکس در هیچ نقطهای از عالم نمیتواند به اجزای جبهه مقاومت خدشهای وارد کند چراکه این جبهه با همان نگاه متحد، واحد و یکپارچه، این اندیشه را به پیش خواهد برد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در خصوص این مذاکرات دولت لبنان با رژیم صهیونیستی برای خلع سلاح حزبالله لبنان بیان کرد: حزبالله رشید است، حزبالله تکاملیافته است. حزبالله امروز در صحنه سیاسی، در صحنه نظامی، در صحنه دفاعی، در دفاع از اندیشههای جبهه مقاومت و مردم عزیز لبنان، محکم و ثابتقدم است و به فضل الهی این مسیر را ادامه میدهد.