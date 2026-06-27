باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - پیامهای متناقض درباره ثبتنام در سامانه سپند، بسیاری از خانوادهها را در بلاتکلیفی نگه داشته است.
در حالی که سازمان تاکسیرانی قم اعلام کرده «زمان ثبتنامه به محض قطعی شدن اطلاعرسانی خواهد شد»، اما این رویه که هر سال با آغاز تابستان و نزدیکی به شروع سال تحصیلی جدید تکرار میشود، والدین را با استرس و نگرانی مواجه میسازد. اولیای دانشآموزان که باید برای تأمین سرویس رفت و آمد فرزندانشان برنامهریزی کنند، در شرایطی قرار میگیرند که نه از زمان دقیق ثبتنام و نه فرآیند آن آگاهی دارند.
پیگیری جدی مشکلات سرویس مدارس قم/ تأکید بر رفع موانع ثبتنام در سامانه سپند
محمد عباسی،سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص رفع مسائل مربوط به ثبتنام اولیای دانشآموزان در سامانه سپند گفت: پیرو اطلاعرسانیهای قبلی درخصوص رفع مسائل مربوط به ثبتنام اولیای دانشآموزان در سامانه سپند، جلسات متعددی با حضور مدیران عامل شرکتهای حملونقل درونشهری به منظور بررسی و رفع موانع مربوط به سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان مدارس برگزار شده است. اما فعلاً اولیای محترم هیچ گونه اقدامی در این رابطه انجام ندهند. خبر اعلامی در فضای مجازی مبنی بر ثبتنام سرویس دانشآموزی در سامانه سپند به صورت کشوری بوده و طبق آئیننامه اجرایی حمل و نقل دانشآموزان، سرویس مدارس هر شهر توسط سازمان تاکسیرانی همان شهر برنامهریزی میشود.
او افزود:با توجه به ضرورت بروزرسانی سامانه ثبتنام و ارتقاء کمی و کیفی سامانه مربوطه در راستای ارائه خدمات با کیفیتتر، زمان ثبتنام به محض قطعی شدن اطلاعرسانی خواهد شد.
عباسی گفت: رفع موانع مربوط به ثبتنام و برقراری سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان مدارس یکی از دغدغههای مهم و اصلی سازمان تاکسیرانی است.
سرپرست سازمان تاکسیرانی شهرداری قم ادامه داد: ثبتنام به موقع اولیای دانشآموزان، تأمین خودروی مناسب و انتخاب رانندگان حرفهای جهت فعالیت در ناوگان سرویس مدارس در دستور کار سازمان و از اولویتهای تعیینشده میباشد.
عباسی بیان کرد: به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات تلاش خواهیم کرد مشکلات رانندگان سرویس مدارس نیز در این راستا مرتفع شود که قطعاً رفع این مشکلات منجر به ارتقای خدمات به دانشآموزان خواهد شد.
عباسی درخصوص برگشت مابقی وجوه هزینه سرویس مدارس مربوط به ایام تعطیلی دوره جنگ رمضان، تصمیمات لازم اتخاذ شد. بر اساس تبصره ۷ نرخ کرایه سرویس مدارس سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مصوب شورای اسلامی شهر قم، حدود ۲۸ درصد کل مبلغ قرارداد برای مدارس با دوره تحصیلی ۸ ماه و حدود ۳۵ درصد برای مدارس با دوره تحصیلی ۹ ماه به اولیاء عودت داده میشود. اولیائی که شماره شبای خود را اعلام نمودهاند، وجوه به حسابشان واریز شده و مابقی نیز میتوانند از طریق سامانه قمیار اقدام کنند.
او در پایان گفت: اولیای دانشآموزان و رانندگان سرویس مدارس جهت پیگیری مسائل خود میتوانند به کانال ایتا سرویس مدارس به نشانی https://eitaa.com/service_taxi_qom مراجعه نمایند. همچنین در صورت مشاهده موارد تخلف و یا ارائه هرگونه پیشنهاد و انتقادی میتوانند با واحد ساماندهی سرویس مدارس با شماره تماس ۰۲۵۳۲۴۴۵۶۷۳ تماس بگیرند.
با وجود اعلام برگشت بخشی از هزینه سرویس مدارس، اما همچنان ابهامات جدی درباره زمان دقیق ثبتنام سرویس مدارس برای سال تحصیلی جدید پابرجاست. والدین و رانندگان سرویس مدارس هر دو در انتظار روشن شدن تکلیف هستند؛ گروهی که باید برای تأمین معیشت خود برنامهریزی کنند و گروهی که نگران رفت و آمد فرزندانشان در ماههای آینده هستند.