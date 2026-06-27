باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - علی‌اصغر طهماسبی با اشاره به نقش اثرگذار سخنرانان، روحانیون، نیرو‌های نظامی و مداحان در فضای اجتماعی استان، گفت: هرگونه اظهارنظر یا اقدام که موجب ایجاد دوگانگی شود، غیرقابل قبول است و فرمانداران باید نسبت به این موضوع

طهماسبی با تشریح اقدامات عمرانی انجام‌شده در یک سال گذشته، اعلام کرد: در این مدت بیش از ۴۰۰ روستا آسفالت و بیش از هزار کیلومتر طرح هادی اجرا شده است.

وی ادامه داد: همچنین ۴۹۵ هکتار زمین شناسایی و ۱۹۸ هکتار تغییر کاربری برای طرح‌های مسکن، ایثارگران و جوانی جمعیت انجام شده است.

وی افزود: توسعه استان بر اساس شاخص‌های جمعیت، وسعت و میزان عقب‌ماندگی هر شهرستان دنبال می‌شود.

رسیدگی به مناطق محروم و روستا‌های کم‌برخوردار

استاندار گفت: زیرساخت‌های آب، برق، گاز و راه در این مناطق با سرعت در حال تکمیل است و نگاه مدیریتی استان، توسعه متوازن و فراشهرستانی است.

طهماسبی با بیان اینکه هر هفته سه مگاوات برق خورشیدی در استان آماده بهره‌برداری می‌شود، خواستار بازتاب دقیق‌تر اقدامات توسعه‌ای استان شد.

وی افزود: دستگاه‌هایی که گزارش عملکرد ارائه ندهند، به‌عنوان دستگاه کم‌کار معرفی خواهند شد.

طهماسبی با اشاره به مشکلات کشاورزان در تأمین کود و سوخت، دستور داد توزیع کود بدون تأخیر انجام شود و سهمیه سوخت کشاورزان با توجه به مسیر‌های طولانی مزارع اصلاح گردد.

استاندار گلستان با قدردانی از بیش از ۱۲۰ روز حضور میدانی فرمانداران و مدیران در شرایط ویژه استان، نسبت به برخی تحرکات اجتماعی اخیر هشدار داد و گفت: در شرایط حساس کنونی، همه دستگاه‌ها باید برای حفظ وحدت، انسجام و آرامش جامعه تلاش کنند.

تحقق بیش از ۹۶ درصدی درآمد‌های مالیاتی گلستان در سال ۱۴۰۴

عابدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هم گفت: بیش از ۵ هزار و ۹۹۸ میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب گلستان در سال ۱۴۰۴ بود که بیش از ۹۶ درصد آن محقق شد.