تخصیص ارز حوزه صنعت افزایش یافت+ فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور، میثم ایران‌نژاد - مهدی دارابی، دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به شرایطی که در جنگ رمضان داشتیم، بانک مرکزی با همراهی وزارتخانه‌های صنعت، جهاد کشاورزی و بهداشت، تخصیص‌ها را محدود کرد و مصارف را با اولویت واردات اقلام اساسی، دارو و تجهیزات مدیریت نمود.

او افزود: به همین دلیل در فروردین و اردیبهشت‌ماه امسال، تأمین ارز ما گاهی تا حتی ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه کاهش داشت و در مجموع به‌صورت متوسط می‌توان گفت تأمین ارز نسبت به سال گذشته ۳۵ درصد کاهش یافت.

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی تصریح کرد: تأمین ارز کالا‌های اساسی و دارو کاهش نداشت و حتی افزایش هم داشت، اما حوزه صنعت کاهش شدیدی در تأمین ارز داشتیم؛ به‌طوری که نزدیک به ۵۰ درصد کاهش تأمین ارز حوزه صنعت را تجربه کردیم.

دارابی ادامه داد: بخشی از افزایش تورم در فروردین، اردیبهشت و حتی خردادماه نیز برمی‌گردد به این کاهش تأمین ارز حوزه صنعت که البته امری ناگزیر بود و کار درستی بود که بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مرتبط اولویت را روی کالا‌های اساسی و دارو قرار دهند و بانک مرکزی نیز ذخایر خود را افزایش دهد.

او با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در این دوره بیان کرد: در دوره‌ای که سیاست‌های ارزی را اصلاح کردیم، نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار افزایش ذخایر داشتیم.

دارابی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به گشایش‌های ایجاد شده و روال مجدد فروش نفت و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفتی، بانک مرکزی مجدداً تخصیص حوزه صنعت را افزایش داده است؛ به‌طوری که تنها در یک قلم در دو روز اخیر، دو میلیارد دلار تخصیص ارز حوزه صنعت افزایش داشته است. در صورت ادامه روند فروش ارز و گشایش‌های ایجاد شده، بانک مرکزی به دنبال آن است که تأمین ارز تقریباً مشابه سال گذشته باشد و با وجود آسیب‌هایی که در حوزه پتروشیمی و فلزی داشتیم، بتوانیم تأمین ارز را به سطح سال گذشته برگردانیم.