در پی برخی برداشت‌ها از اطلاعیه اتاق اصناف درباره صورتحساب‌های الکترونیکی، به اطلاع فعالان صنفی می‌رساند منظور از عدم پذیرش صورتحساب‌های کاغذی، عدم پذیرش آنها از حیث اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اتاق اصناف ایران اعلام کرد:  در پی برخی برداشت‌ها از اظهارات اخیر درباره صورتحساب‌های الکترونیکی، به اطلاع فعالان صنفی و مؤدیان مالیاتی می‌رساند منظور از عدم پذیرش صورتحساب‌های کاغذی، عدم پذیرش آن‌ها از حیث اعتبار مالیات و عوارض ارزش افزوده از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ است؛ بنابراین از تاریخ مذکور، صورتحساب کاغذی مبنای مطالبه اعتبار مالیاتی ارزش افزوده نخواهد بود.

 بدیهی است این موضوع به معنای بی‌اعتباری کامل صورتحساب‌های کاغذی در همه موارد نیست. براساس قوانین جاری و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، صورتحساب‌های کاغذی برای پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۶ همچنان قابل استناد خواهند بود.

همچنین در خصوص فروش به مصرف‌کننده نهایی، تا پایان سال ۱۴۰۵ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا رسید درگاه پرداخت الکترونیکی، در حکم صورتحساب الکترونیکی مورد قبول است. بر این اساس، فعالان صنفی لازم است ضمن توجه به زمان‌بندی‌های قانونی، نسبت به اجرای صحیح تکالیف مربوط به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام نمایند.

برچسب ها: اتاق اصناف ، مودیان مالیاتی
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