باشگاه خبرنگاران جوان - یکصد و سیونهمین جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات صبح روز شنبه - ششم تیر - با حضور سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ معاونان وزیر و دیگر اعضای شورا برگزار شد.
در این نشست، روند اجرای مصوبات پیشین شورا در حوزه تأمین سرور برای پیامرسانهای داخلی، تأمین باتری و تجهیزات مورد نیاز شبکه و همچنین موضوع استفاده از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ بررسی و درباره ادامه اجرای آنها تصمیمگیری شد.
هاشمی با تأکید بر ضرورت خروج جلسات از مرحله طرح صرف موضوع، گفت: «تمامی اقدامات باید دارای زمان اجرا، گزارش پیشرفت، شاخص ارزیابی و برنامه مشخص برای رفع موانع باشند تا امکان ارزیابی نتایج و میزان تحقق مصوبات فراهم شود.»
وی افزود: «در صورتی که اجرای هر موضوعی امکانپذیر نباشد، لازم است دلایل آن بهصورت شفاف اعلام شود.»
وزیر ارتباطات درباره تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت پیامرسانهای داخلی نیز اظهار کرد: «هر شیوه تأمین منابع مالی باید دارای افق زمانی مشخص باشد و برآورد اولیهای از زمان تحقق آن ارائه شود.»
هاشمی همچنین درباره تعرفه ترافیک شبکه ملی اطلاعات تأکید کرد: «برای پیگیری این موضوع باید زمان مشخصی تعیین شود تا پس از پایان مهلت مقرر، اقدامات انجامشده، نتایج حاصلشده و در صورت عدم تحقق، موانع موجود بهطور دقیق مشخص باشد.»
حمایت از برنامههای توسعهای در گرو ارتقای کیفیت خدمات
وزیر ارتباطات با بیان اینکه ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی انتظار طبیعی مردم، حاکمیت و اپراتورها است، تصریح کرد: «حمایت از برنامههای توسعهای و متناسبسازی تنها زمانی انجام میشود که به بهبود کیفیت خدمات ارتباطی منجر شود.»
وی همچنین با اشاره به اهمیت تأمین انرژی سایتهای ارتباطی، گفت: «با توجه به تجربه سال گذشته، موضوع تأمین باتریها امسال با حساسیت بیشتری از سوی مردم و نمایندگان مجلس دنبال خواهد شد و انتظار میرود آثار اقدامات اپراتورها در بهبود کیفیت دسترسی مردم به خدمات ارتباطی بهصورت ملموس مشاهده شود.»
هاشمی با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش از وضعیت موجود و میزان پیشرفت اقدامات، افزود: «لازم است با وزارت نیرو تفاهم شود تا در مقابل اقداماتی که برای افزایش تابآوری شبکه ارتباطی انجام میشود، سایتهای ارتباطی از اولویت قطع برق خارج شوند؛ در غیر این صورت، نصب تجهیزات هوشمند بدون تأمین پایداری برق، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.»
وی درباره تأمین باتری مورد نیاز شبکه نیز خاطرنشان کرد: «گزارش ارائهشده درباره خرید سرویس برق نشان میدهد این روش در استان «خراسان رضوی» به نتیجه مطلوب نرسیده و ادامه آن توجیه اقتصادی ندارد؛ ازاینرو اجرای آن در سایر استانها نیز امکانپذیر نخواهد بود.»
بررسی روند اجرای مصوبات شورا
در ادامه این جلسه، وحید یزدانیان، معاون شبکه ملی اطلاعات؛ با اشاره به مصوبات شورا، گفت: «بخشی از مصوبات کلیدی که هنوز بهطور کامل اجرایی نشدهاند، بررسی و درباره تعیین تکلیف آنها و ارائه راهکارهای لازم برای تحقق کامل این مصوبات تصمیمگیری شد.»
بر اساس گزارش ارائهشده در این نشست، از مجموع ۴۵ مصوبه مربوط به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ۷۳ درصد بهطور کامل اجرا شده و ۲۷ درصد باقیمانده نیز بررسی شد و نمایندگان این سازمان و سایر دستگاههای مرتبط، پیشنهادهای خود را برای اجرای کامل این مصوبات ارائه کردند.
منبع: وزارت ارتباطات