تیم ملی هندبال ساحلی ایران در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی به مصاف پورتوریکو رفت و در پایان به سومین پیروزی خود در این مسابقات دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هندبال ساحلی ایران، در ادامه رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ کرواسی، امروز (شنبه ۶ تیر) در یک دیدار تماشایی موفق شد با نتیجه ۲-۱ از سد تیم ملی پورتوریکو بگذرد و سومین پیروزی خود را در این مسابقات به ثبت برساند.

در وقت نخست این دیدار، شاگردان قشقایی با ارائه یک بازی برتر و حساب‌شده، عملکرد بهتری نسبت به حریف داشتند و با نتیجه قاطع ۲۲-۱۴ به پیروزی رسیدند.

شرایط در وقت دوم اما متفاوت رقم خورد و این تیم پورتوریکو بود که با نمایشی بهتر، بازی را با نتیجه ۱۹-۱۶ به سود خود به پایان برد تا سرنوشت برنده نهایی به ضربات تعیین‌کننده پنالتی (شوت-اوت) کشیده شود.

در ضیافت پنالتی‌ها، ملی‌پوشان هندبال ساحلی ایران با تکیه بر تجربه و تمرکز بالای خود، با نتیجه ۹-۶ حریف را مغلوب کردند تا در مجموع، پیروز این ماراتن جذاب لقب بگیرند.

تیم ملی هندبال ساحلی ایران که برای کسب مقام نهم جهان تلاش می کند، عصر امروز دیدار بعدی خود را برگزار خواهد کرد.

برچسب ها: هندبال ساحلی ، هندبال قهرمانی جهان
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