به گزارش منابع آگاه، نخست وزیر پاکستان روز پنجشنبه به تهران سفر می‌کند و ممکن است برای مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در ایران بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -  شبکه العربیه روز شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، قرار است ۲ ژوئیه (۱۱ تیر) به ایران سفر کند. بر اساس این گزارش، او در جریان این سفر با مقام‌های ارشد ایران، از جمله مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان دیدار خواهد کرد.

برخی رسانه‌های عرب‌زبان نیز مدعی شده‌اند که شریف ممکن است برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید ایران، آیت‌الله سید علی خامنه‌ای در تهران بماند.

العربیه همچنین گزارش داده است که مذاکرات تهران و واشنگتن درباره اموال بلوکه شده ایران در ماه آینده میلادی در دوحه، پایتخت قطر برگزار خواهد شد.

 به گفته منابع، پس از آن نیز پاکستان میزبان مذاکرات هسته‌ای میان ایران و آمریکا خواهد بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: شهباز شریف ، ایران و پاکستان ، رهبر معظم انقلاب
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