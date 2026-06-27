شیخ نعیم قاسم توافق دولت لبنان با رژیم صهیونیستی را «تحقیرآمیز و باطل» خواند و هشدار داد که این قرارداد به اشغال جنوب لبنان مشروعیت می‌بخشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کمتر از یک روز پس از اعلام توافق بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی بر سر چارچوب آتش‌بس، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان به آن واکنش نشان داده و آن را «مجموعه‌ای از امتیازدهی‌های رایگان» دولت لبنان به رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به دولت لبنان، گفت: صداقت و مسئولیت دولت لبنان در قبال مردم خود و حفاظت از حاکمیت کجا رفته است؟ واگذاری حاکمیت به دشمن اسرائیلی، یک اشتباه وحشتناک و یک گناه کبیره است.

او نسبت به عواقب خطرناک این توافق‌نامه هشدار داد و گفت: مقامات (به واسطه این قرارداد) ادامه اشغال را برای سال‌های متمادی مشروعیت می‌بخشند و این حتی ممکن است منجر به الحاق سرزمین‌های لبنان به رژیم صهیونیستی شود. این توافق، لبنانی‌ها را از بازگشت به سرزمینشان محروم می‌کند.

دبیرکل حزب‌الله در ادامه به شرط رژیم صهیونیستی اشاره کرد که گفته است عقب‌نشینی از سرزمین‌های اشغالی جنوب لبنان مشروط به خلع سلاح شدن حزب‌الله است. او گفت: ربط دادن عقب‌نشینی اسرائیل به خلع سلاح مقاومت در سراسر لبنان، پیشنهادی بسیار خطرناک است که از همه خطوط قرمز عبور می‌کند. از این پس، هر سلاحی که در هر کجای لبنان پیدا شود، به معنای عدم پایبندی لبنان (به این توافق) خواهد بود.

شیخ نعیم قاسم ضمن تاکید بر حق مردم برای مقاومت، گفت: هیچ کس حق ندارد لبنانی‌ها را از حق دفاع از خود و سرزمینشان در برابر اشغالگر سرزمین ما و قاتل مردم ما محروم کند.

دبیر کل حزب‌الله ضمن تاکید بر مردود دانستن این توافق‌نامه، گفت: این توافق که در واشنگتن امضا شده تحقیرآمیز، شرم آور و به منزله تسلیم حاکمیت است. این قرارداد باطل و بی‌اعتبار است و مفاد تفاهم‌نامه ایران و آمریکاست باید اجرا شود.

منبع: المیادین

برچسب ها: حزب الله لبنان ، رژیم صهیونیستی ، نعیم قاسم
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