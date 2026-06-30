رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به افزایش عرضه در برابر تقاضا شاهد ثبات قیمت کالا‌های اساسی در بازار هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با بیان اینکه افزایش قیمتی در کالاهای اساسی نداشتیم، گفت: در حال حاضر کالا به قدری در انبارها دپوست که همین امر منجر به افزایش عرضه در برابر تقاضا شده است.

به گفته وی، با توجه به فراوانی کالا شاهد ثبات قیمت ها و حتی کاهش در قیمت محصولات آستانه فصل برداشت هستیم.

کنگری قیمت هر کیلو شکر در بنکداری ها را ۹۷ هزار تومان، برنج ایرانی ۲۹۰ تا ۴۶۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۱۹۰ تا ۲۶۵ هزار تومان و برنج هندی ۲۴۰ تا ۲۶۵ هزار تومان اعلام کرد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به آینده بازار اقلام اساسی بیان کرد: بنکدار و عمده فروش حلقه واسط بین واردات و تولید تا خرده فروش است که حاشیه سود ۳ درصد است و از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده زنجیره ای اخذ می شود، این امر منجر به ایجاد تورم ۴۰ درصد می شود، از این رو پیشنهاد ما برای مهار تورم و رونق اقتصادی آن است نحوه مالیات ستانی بر ارزش افزوده باید اصلاح شود.

وی گفت: اکثر واحدها کالای معاف از مالیات عرضه می کنند که با اصلاح نحوه مالیات بر ارزش افزوده و فروش سایر کالاها رونق به بازار باز می گردد.

برچسب ها: اقلام اساسی ، بازار برنج ، قیمت شکر
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