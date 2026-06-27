کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: کشاورزان از عدم گرفتگی کانال‌های زهکشی اطمینان حاصل کنند تا از تجمع آب در مزارع و آسیب به ریشه گیاهان جلوگیری شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به احتمال بارندگی در برخی مناطق، کشاورزان از گرفتگی کانال های زهکشی اطمینان حاصل کنند تا از تجمع آب در مزارع و آسیب به ریشه گیاهان جلوگیری شود.

به گفته وی، وزش بادهای شدید می تواند به گلخانه ها، تورهای سایه بان و سازه های پناهگاهی آسیب برساند که براین اساس گلخانه داران باید از استحکام سازه ها مطمئن شوند و همواره وسایل سبک و متحرک مهار کنند.

غلامی ادامه داد: در زمان وجود رعد و برق و بارش، کشاورزان از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی و کوددهی اجتناب کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: گرد و غبار باعث نشستن ذرات روی سطح برگ ها می شود که با بستن روزنه های تنفسی فتوسنتز گیاه را کاهش می دهد و بعد از فروکش کردن گرد و غبار و باد از آبیاری بصورت مه پاش ملایم برای شستن برگ ها استفاده شود تا تنفس گیاه بهبود یابد.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز در برخی مناطق شمال غرب، استان های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات شمال شرق افزایش ابر، گاهی رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

روز یکشنبه  در برخی مناطق شمال غرب استان های ساحلی دریای خزر ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.

برچسب ها: هواشناسی کشاورزی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
ضرورت اجتناب از آبیاری مزارع به منظور جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی
کشاورزان از باز بودن کانال های آب اطمینان حاصل کنند
ضرورت استفاده از سایه بان برای پیشگیری از آفتاب سوختگی میوه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ تیر ۱۴۰۵
افزایش صادرات بازار میوه را ملتهب کرد
قیمت‌سازی در بازار مسکن با آگهی‌های غیرواقعی/ خریداران مراقب باشند
تداوم وقفه در بخشی از خدمات بانک‌های ملی و صادرات
سقف اجاره ۲۵ درصدی روی کاغذ/ روایت مستاجران از افزایش‌های نجومی
مردم نگران پیامد‌های اختلال اخیر بانکی نباشند
افزایش نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد صحت ندارد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۵ درصد رسید
تغییر قیمت و سهمیه سوخت در دستور کار نیست + فیلم
اعلام نتیجه نهایی آزاد سازی سهام عدالت در تابستان امسال
آخرین اخبار
ذخایر ارزی بانک مرکزی ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافت
افزایش ۱۰۰ مگاواتی مصرف برق شهر تهران همزمان با دیدار ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶
چگونه هتل را آنلاین رزرو کنیم؟ آموزش رزرو هتل داخلی و خارجی با فلای تودی
مبارزه علیه آفت سن گندم به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ تیر
اطلاعیه در خصوص وضعیت اعتبار صورتحساب‌های کاغذی و الکترونیکی
تخصیص ارز حوزه صنعت افزایش یافت+ فیلم
مردم نگران پیامد‌های اختلال اخیر بانکی نباشند
توسعه شهرک‌های خورشیدی برای تسهیل سرمایه‌گذاری
مجوز انتشار ۴۸.۴ همت اوراق مشارکت برای توسعه شهر‌ها صادر شد
اعلام نتیجه نهایی آزاد سازی سهام عدالت در تابستان امسال
تداوم وقفه در بخشی از خدمات بانک‌های ملی و صادرات
رشد ۱۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
خسارت ۵تا ۷ میلیارد دلاری برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده پتروشیمی
تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش می‌یابد
توسعه متوازن زیرساخت‌های بندری و دریایی در دستور کار قرار گرفت
آغاز فروش مشارکت در تولید محصول جدید سایپا از فردا + بخشنامه
برنامه‌های مدیریت مصرف باید بی‌وقفه اجرا شود
تکرار سناریوی افزایش قیمت خودرو/سهم مصرف‌کننده ایرانی از گرانی‌های قیمت خودرو چیست؟
پتانسیل تامین ۲ برابر زعفران دنیا در ایران وجود دارد
نرخ انواع ارز در ۶ تیر در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
تفتان به ایستگاه گمرکی ریلی تجارت ایران و پاکستان تبدیل شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ تیر ۱۴۰۵
مرکز آمار تورم خرداد ماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد
ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری و کاهش موانع تولید در حوزه ساخت و ساز
حمایت قوه قضاییه از تعیین تکلیف سریع اموال تملیکی/ ۱۵ همت کالا در سه ماهه امسال تعیین تکلیف شد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۵ درصد رسید
آماده‌باش کامل شبکه ریلی در مراسم وداع با رهبر شهید
محدودیت‌های صادرات گاز حجم تجارت ایران و عراق به ۹ میلیارد دلار رساند + فیلم
افزایش نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد صحت ندارد