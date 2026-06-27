باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سمانه غلامی کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به احتمال بارندگی در برخی مناطق، کشاورزان از گرفتگی کانال های زهکشی اطمینان حاصل کنند تا از تجمع آب در مزارع و آسیب به ریشه گیاهان جلوگیری شود.

به گفته وی، وزش بادهای شدید می تواند به گلخانه ها، تورهای سایه بان و سازه های پناهگاهی آسیب برساند که براین اساس گلخانه داران باید از استحکام سازه ها مطمئن شوند و همواره وسایل سبک و متحرک مهار کنند.

غلامی ادامه داد: در زمان وجود رعد و برق و بارش، کشاورزان از انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی و کوددهی اجتناب کنند.

کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: گرد و غبار باعث نشستن ذرات روی سطح برگ ها می شود که با بستن روزنه های تنفسی فتوسنتز گیاه را کاهش می دهد و بعد از فروکش کردن گرد و غبار و باد از آبیاری بصورت مه پاش ملایم برای شستن برگ ها استفاده شود تا تنفس گیاه بهبود یابد.

براساس نقشه های هواشناسی، امروز در برخی مناطق شمال غرب، استان های ساحلی دریای خزر و ارتفاعات شمال شرق افزایش ابر، گاهی رعد و برق و وزش باد و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.

روز یکشنبه در برخی مناطق شمال غرب استان های ساحلی دریای خزر ارتفاعات البرز و شمال شرق کشور رگبار پراکنده گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می شود.