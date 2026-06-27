رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان، چارچوب توافق دولت این کشور با رژیم صهیونیستی را تسلیم بیروت در برابر دشمن خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - محمد رعد، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت (وابسته به حزب الله لبنان) در واکنش به «بیانیه چارچوب آتشبس لبنان» گفت این بیانیه به منزله «تحریف واقعیتها» بهویژه درباره مقاومت مشروع مردم لبنان است.
رعد تأکید کرد این بیانیه مفاهیم را بهصورت عمدی تحریف کرده و متن آن عامدانه حقیقت را وارونه کرده و با قصد قبلی، اصول و ارزشها را نقض کرده است.
او گفت این بیانیه نشاندهنده «تسلیم کامل دولت لبنان در برابر قیمومیت آمریکا» و همدستی با دشمن اسرائیلی علیه مردم خود است.
به گفته او، موضع دولت لبنان در این بیانیه فراتر از «شرم و ننگ» بوده و به معنای واگذاری حاکمیت و حقوق مردم است.
رعد افزود جوهره این توافق، ارائه پوشش برای ادامه اشغال رژیم اسرائیل در لبنان است.
وی ادامه داد: این بیانیه اعلام میکند لبنان تحت نظارت آمریکا شروط رژیم اسرائیل را پذیرفته و برای خلع سلاح مقاومت تعهد داده است.
در پایان، رئیس فراکسیون وفاداری به مقاومت این بیانیه را «شوم و کاملاً مردود» خواند.
منبع: المیادین