مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۴ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی -  علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۴ میلیون تن گندم با ارزش ۲۰۰ همت از کشاورزان خریداری شده است. 

وی از پرداخت  ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد از مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: از ۱۶ خرداد کشاورزان دریافتی از سوی دولت بابت گندم تحویلی خود نداشته‌اند.

ایمانی ادامه داد: علی رغم وعده وزیر جهاد و پیگیری های مکرر تاکنون پرداخت مطالبات به جایی نرسیده است.

ایمانی با بیان اینکه طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات کشاورزان باید پرداخت شود، گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات چالش های متعددی برای کشاورزان ایجاد کرده به طوریکه در ساعات مختلف شبانه‌روز بانک‌های عامل بابت سررسید وام‌ با کشاورز با خانواده و ضامن تماس می گیرند که این امر منجر به ناراحتی کشاورزان شده است.

برچسب ها: تولید گندم ، مطالبات گندمکاران ، خرید تضمینی گندم
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