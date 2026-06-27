مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت ۴ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - علیقلی ایمانی مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: براساس آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون حدود ۴ میلیون تن گندم با ارزش ۲۰۰ همت از کشاورزان خریداری شده است.

وی از پرداخت ۵۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان معادل ۴۰ درصد از مطالبات گندمکاران خبر داد و افزود: از ۱۶ خرداد کشاورزان دریافتی از سوی دولت بابت گندم تحویلی خود نداشته‌اند.

ایمانی ادامه داد: علی رغم وعده وزیر جهاد و پیگیری های مکرر تاکنون پرداخت مطالبات به جایی نرسیده است.

ایمانی با بیان اینکه طبق قانون ۲۴ ساعت پس از تحویل مطالبات کشاورزان باید پرداخت شود، گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات چالش های متعددی برای کشاورزان ایجاد کرده به طوریکه در ساعات مختلف شبانه‌روز بانک‌های عامل بابت سررسید وام‌ با کشاورز با خانواده و ضامن تماس می گیرند که این امر منجر به ناراحتی کشاورزان شده است.