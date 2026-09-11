وزیر آموزش و پرورش و استاندار مازندران برای بازسازی مدارس آسیب‌دیده از بارندگی دستور پیگیری ویژه صادر کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی خسارت‌های ناشی از بارندگی اخیر به مدارس مازندران، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش با صدور دستور ویژه به حمیدرضا خان‌محمدی، معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، خواستار رسیدگی فوری، بسیج امکانات و تسریع در بازسازی مدارس خسارت‌دیده مازندران شده است تا این مدارس برای بازگشایی در مهرماه آماده باشند.

همزمان، مهدی یونسی؛ استاندار مازندران، پیگیری ویژه‌ای برای رسیدگی به وضعیت مدارس آسیب‌دیده و تسریع در روند بازسازی آن‌ها انجام داده است.

برآوردهای اولیه آموزش و پرورش مازندران نشان می‌دهد بارندگی اخیر به ۶۶ مدرسه و مرکز آموزشی استان حدود ۴۴ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان خسارت وارد کرده است که بخش عمده آن مربوط به مدارس مناطق ساری ۱ و ساری ۲ است.

فریدون کلبادی‌نژاد، مدیرکل آموزش و پرورش مازندران نیز با تأکید بر این‌که جای نگرانی نیست، اظهار کرد: با پیگیری و دستور  ویژه وزیر آموزش و پرورش و استاندار مازندران، روند رسیدگی و بازسازی مدارس آسیب‌دیده با جدیت و سرعت دنبال خواهد شد تا شرایط لازم برای آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس در مهرماه فراهم شود.

منبع: آموزش و پرورش

برچسب ها: آموزش و پرورش ، سیل
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