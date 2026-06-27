مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، از افزایش مصرف برق شهر تهران به میزان ۱۰۰ مگاوات همزمان با برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامبیز ناظریان، مدیرعامل این شرکت، از پایداری کامل شبکه برق پایتخت همزمان با برگزاری دیدار حساس تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ خبر داد و گفت: با توجه به افزایش حدود ۱۰۰ مگاواتی مصرف برق شهر تهران در زمان برگزاری این مسابقه، برق مورد نیاز شهروندان تهرانی بدون هیچ‌گونه اختلال تأمین شد و شبکه توزیع برق پایتخت در شرایطی کاملاً پایدار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شهروندان در مدیریت مصرف انرژی، اظهار کرد: تأمین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان پایتخت، به‌ویژه در روزهای گرم سال و ساعات اوج مصرف، از مهم‌ترین اولویت‌های این شرکت است و تمامی ظرفیت‌های فنی، عملیاتی و اجرایی برای حفظ پایداری شبکه به کار گرفته شده است و از شهروندان درخواست می‌شود با تنظیم دمای سامانه‌های سرمایشی بر روی ۲۵ درجه و استفاده از دور کند کولرهای آبی، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و بهره‌گیری حداکثری از نور طبیعی در طول روز، صنعت برق را در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان یاری کنند.

وی افزود: با برنامه‌ریزی دقیق انجام شده، پایش مستمر وضعیت شبکه برق شهر تهران، با آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی موجود، افزایش مصرف برق در ساعات برگزاری مسابقات تیم ملی در رقابت های حساس جام جهانی به‌خوبی مدیریت شده و خدمات‌رسانی به مشترکان تهرانی با همراهی مردم و صرفه جویی، بدون وقفه انجام گردید.

منبع: شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

برچسب ها: شرکت نیروی برق ، مصرف برق
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