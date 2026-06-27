دارابی گفت: سیاست بانک مرکزی موجب شد ضمن مدیریت منابع، حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مهدی دارابی، مشاور ارزی بانک مرکزی در برنامه میز اقتصادی رسانه ملی گفت: در دوره جنگ، بانک مرکزی با هدف حفظ ذخایر ارزی و تأمین نیاز‌های ضروری کشور، اولویت تامین ارز را به واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری اختصاص داد و در نتیجه، تخصیص ارز به سایر بخش‌ها از جمله صنعت کاهش یافت.

او گفت: در این دوره، تأمین ارز کالا‌های اساسی و دارو نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما تخصیص ارز به بخش صنعت و وزارت صمت کاهش پیدا کرد. این سیاست موجب شد بانک مرکزی ضمن مدیریت منابع، حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کند.

دارابی گفت: امسال تأمین ارز وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و از ۲.۷ میلیارد دلار به ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. همچنین تأمین ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از حدود ۹۰۰ میلیون دلار به ۱.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

دارابی بیان کرد: در مقابل، تأمین ارز وزارت صمت که عمدتاً مربوط به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات تولیدی است، از حدود ۸.۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت که اکنون بانک مرکزی در حال جبران این فاصله است.

دارابی در خصوص دلایل نوسانات ارزی در سال‌های گذشته گفت: دلایل افزایش نرخ ارز در دی ماه سال گذشته را باید در سیاست‌های تثبیت ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ در سال ۱۴۰۱ دنبال کرد. یکی از آثار ارز ترجیحی برای کشور ایجاد بدهی ۷.۵ میلیارد دلاری برای کالا‌های وارداتی با این نرخ بود و یکی از دلایل نوسانات ارزی نیمه دوم سال گذشته بدهی‌های شکل گرفته ناشی از تثبیت بود.

او گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی موجب کاهش قابل توجه تقاضای ارز در مرکز مبادله شده است؛ پس از اجرای سیاست‌های جدید، تقاضای روزانه ارز از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و همین موضوع امکان افزایش ذخایر ارزی و مدیریت بهتر بازار در شرایط بحرانی را فراهم کرد.