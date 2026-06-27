دارابی گفت: سیاست بانک مرکزی موجب شد ضمن مدیریت منابع، حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - مهدی دارابی، مشاور ارزی بانک مرکزی در برنامه میز اقتصادی رسانه ملی گفت: در دوره جنگ، بانک مرکزی با هدف حفظ ذخایر ارزی و تأمین نیاز‌های ضروری کشور، اولویت تامین ارز را به واردات کالا‌های اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه ضروری اختصاص داد و در نتیجه، تخصیص ارز به سایر بخش‌ها از جمله صنعت کاهش یافت.

او گفت: در این دوره، تأمین ارز کالا‌های اساسی و دارو نسبت به سال گذشته افزایش یافت، اما تخصیص ارز به بخش صنعت و وزارت صمت کاهش پیدا کرد. این سیاست موجب شد بانک مرکزی ضمن مدیریت منابع، حدود ۴.۵ میلیارد دلار به ذخایر ارزی کشور اضافه کند.

دارابی گفت: امسال تأمین ارز وزارت جهاد کشاورزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافت و از ۲.۷ میلیارد دلار به ۲.۸ میلیارد دلار رسیده است. همچنین تأمین ارز حوزه دارو و تجهیزات پزشکی از حدود ۹۰۰ میلیون دلار به ۱.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است.

دارابی بیان کرد: در مقابل، تأمین ارز وزارت صمت که عمدتاً مربوط به مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات تولیدی است، از حدود ۸.۵ میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۴.۵ میلیارد دلار کاهش یافت که اکنون بانک مرکزی در حال جبران این فاصله است.

دارابی در خصوص  دلایل نوسانات ارزی در سال‌های گذشته گفت: دلایل افزایش نرخ ارز در دی ماه سال گذشته را باید در سیاست‌های تثبیت ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ در سال ۱۴۰۱ دنبال کرد. یکی از آثار ارز ترجیحی برای کشور ایجاد بدهی ۷.۵ میلیارد دلاری برای کالا‌های وارداتی با این نرخ بود و یکی از دلایل نوسانات ارزی نیمه دوم سال گذشته بدهی‌های شکل گرفته ناشی از تثبیت بود.

او گفت: اصلاح سیاست‌های ارزی موجب کاهش قابل توجه تقاضای ارز در مرکز مبادله شده است؛ پس از اجرای سیاست‌های جدید، تقاضای روزانه ارز از حدود ۶۰۰ میلیون دلار به کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و همین موضوع امکان افزایش ذخایر ارزی و مدیریت بهتر بازار در شرایط بحرانی را فراهم کرد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، نرخ ارز
خبرهای مرتبط
مردم نگران پیامد‌های اختلال اخیر بانکی نباشند
مجوز انتشار ۴۸.۴ همت اوراق مشارکت برای توسعه شهر‌ها صادر شد
در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
تخصیص ارز حوزه صنعت افزایش یافت+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ تیر ۱۴۰۵
افزایش صادرات بازار میوه را ملتهب کرد
قیمت‌سازی در بازار مسکن با آگهی‌های غیرواقعی/ خریداران مراقب باشند
تداوم وقفه در بخشی از خدمات بانک‌های ملی و صادرات
سقف اجاره ۲۵ درصدی روی کاغذ/ روایت مستاجران از افزایش‌های نجومی
مردم نگران پیامد‌های اختلال اخیر بانکی نباشند
افزایش نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد صحت ندارد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۵ درصد رسید
تغییر قیمت و سهمیه سوخت در دستور کار نیست + فیلم
اعلام نتیجه نهایی آزاد سازی سهام عدالت در تابستان امسال
آخرین اخبار
ذخایر ارزی بانک مرکزی ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافت
افزایش ۱۰۰ مگاواتی مصرف برق شهر تهران همزمان با دیدار ایران و مصر در جام جهانی ۲۰۲۶
چگونه هتل را آنلاین رزرو کنیم؟ آموزش رزرو هتل داخلی و خارجی با فلای تودی
مبارزه علیه آفت سن گندم به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار رسید
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۶ تیر
اطلاعیه در خصوص وضعیت اعتبار صورتحساب‌های کاغذی و الکترونیکی
تخصیص ارز حوزه صنعت افزایش یافت+ فیلم
مردم نگران پیامد‌های اختلال اخیر بانکی نباشند
توسعه شهرک‌های خورشیدی برای تسهیل سرمایه‌گذاری
مجوز انتشار ۴۸.۴ همت اوراق مشارکت برای توسعه شهر‌ها صادر شد
اعلام نتیجه نهایی آزاد سازی سهام عدالت در تابستان امسال
تداوم وقفه در بخشی از خدمات بانک‌های ملی و صادرات
رشد ۱۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
خسارت ۵تا ۷ میلیارد دلاری برای بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده پتروشیمی
تخصیص و تأمین ارز واردات افزایش می‌یابد
توسعه متوازن زیرساخت‌های بندری و دریایی در دستور کار قرار گرفت
آغاز فروش مشارکت در تولید محصول جدید سایپا از فردا + بخشنامه
برنامه‌های مدیریت مصرف باید بی‌وقفه اجرا شود
تکرار سناریوی افزایش قیمت خودرو/سهم مصرف‌کننده ایرانی از گرانی‌های قیمت خودرو چیست؟
پتانسیل تامین ۲ برابر زعفران دنیا در ایران وجود دارد
نرخ انواع ارز در ۶ تیر در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
تفتان به ایستگاه گمرکی ریلی تجارت ایران و پاکستان تبدیل شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۶ تیر ۱۴۰۵
مرکز آمار تورم خرداد ماه ۱۴۰۵ را اعلام کرد
ضرورت اصلاح سیاست‌گذاری و کاهش موانع تولید در حوزه ساخت و ساز
حمایت قوه قضاییه از تعیین تکلیف سریع اموال تملیکی/ ۱۵ همت کالا در سه ماهه امسال تعیین تکلیف شد
نرخ بهره بین بانکی به ۲۳.۸۵ درصد رسید
آماده‌باش کامل شبکه ریلی در مراسم وداع با رهبر شهید
محدودیت‌های صادرات گاز حجم تجارت ایران و عراق به ۹ میلیارد دلار رساند + فیلم
افزایش نرخ سود بانکی به ۴۰ درصد صحت ندارد