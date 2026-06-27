رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص اظهارات یکی از نمایندگان مجلس درباره نحوه هزینه‌کرد ۷۰۰ میلیون دلار اختصاص‌یافته برای ذخیره استراتژیک دارو و تجهیزات پزشکی، توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی با بیان اینکه این ۷۰۰ میلیون دلار از ابتدا با یک طراحی مشخص و شفاف با نظر کارگروه تعیین شده توسط هیات دولت به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شد، افزود: ۳۵۰ میلیون دلار به‌صورت ارزی برای تأمین مستقیم دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی خارجی اختصاص یافت و ۳۵۰ میلیون دلار دیگر به ریال تبدیل شد تا برای خریدهای داخلی، حمایت از تولید داخل و تأمین اقلام مورد نیاز از ظرفیت‌های داخلی مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در بخش ارزی، فرآیندها از مسیر رسمی و قانونی انجام شده و تا امروز همه قراردادهای ارزی به میزان ارز تخصیص یافته منعقد شده و معرفی‌نامه به بانک مرکزی نیز صادر شده است. بخش قابل توجهی از این منابع، از طریق هیأت امناء صرفه‌جویی ارزی و سایر شرکت‌های وابسته و نهادهای ذی ربط، صرف خرید شده و حدود نیمی از اقلام نیز بالفعل تأمین، وارد کشور و تحویل شده است و الباقی اقلام نیز در حال خرید و حمل هستند و به تدریج تحویل می‌شود.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: در بخش ریالی نیز روند مشابهی طی شده است. قراردادهای لازم برای تأمین دارو و تجهیزات با شرکت‌های تولیدی منعقد شده و حدود ۵۰ درصد اقلام موضوع قرارداد تحویل شده است. طبیعی است که بخشی از تأمین باقی‌مانده با تأخیر مواجه شود که این موضوع عمدتاً ناشی از عوامل بیرونی مانند مشکلات تخصیص ارز برای مواد اولیه (API)، اختلال در فرآیند انتقال ارز و همچنین مسائل مرتبط با حمل‌ونقل بین‌المللی دریایی و هوایی به دلیل شرایط خاص کشور بوده، با این حال، تأمین این اقلام متوقف نشده و در حال انجام است.

پیرصالحی تاکید کرد: این منابع صرفاً برای انبارش نبوده، بلکه با رویکرد مدیریت و نیاز بازار و جلوگیری از کمبودهای احتمالی مورد استفاده قرار گرفته است. به‌ویژه در مقاطعی مانند شرایط خاص اخیر، حدود نیمی از کالاهای تأمین‌شده از طریق شبکه‌های رسمی پخش، به مراکز درمانی و ارائه خدمات سلامت توزیع شده تا دسترسی بیماران به اقلام حیاتی دچار اختلال نشود.

رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه خرید ذخایر استراتژیک در این حوزه، در یک چارچوب کاملاً مشخص و تحت نظارت یک کارگروه مصوب هیأت دولت انجام می‌شود، افزود: این کارگروه با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، بر تعیین اولویت‌ها، نحوه تخصیص منابع و فرآیندهای اجرایی نظارت مستقیم دارند.

وی یادآور شد: این سازوکار، ضامن شفافیت و انضباط در کل فرآیند تأمین و ذخیره‌سازی است. در مجموع، هم در نحوه تخصیص و هم در فرآیند هزینه‌کرد، شفافیت وجود داشته و منابع دقیقاً در چارچوب اهداف تعیین‌شده برای تأمین پایدار دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مورد استفاده قرار گرفته است و روند تأمین باقی‌مانده نیز با جدیت در حال پیگیری است.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: ارز دارو ، واردات دارو
خبرهای مرتبط
همتی: ۳.۷ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو تامین شده است
بودجه کم طرح دارویار/ آزاد شدن ارز سبب افزایش قیمت دارو شد + فیلم
عدم تناسب قیمت‌گذاری دارو با تورم جامعه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در صورت نیاز
توضیح دانشگاه علمی کاربردی درباره امتحانات مجازی
آغاز مصاحبه مجازی پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد از امروز
کشف دو سیاره غول‌پیکر با چگالی کمتر از پشمک
ضرورت اجرای سند ملی بیماری‌های نادر/ ۳۸۸ بیماری نادر تحت پوشش بیمه نیستند
دستورالعمل فعالیت‌های تابستانی دانش‌آموزان ابلاغ شد
رونمایی ویوو از جدیدترین گوشی تاشوی خود
هشدار سازمان غذا و دارو درباره مکمل ورزشی با نشان تجاری ON
رتبه‌بندی علمی موسسات غیردولتی به‌زودی عملیاتی می‌شود
ZTE با یک گوشی باریک و پیشرفته، اپل و سامسونگ را به چالش کشید
آخرین اخبار
توضیح رئیس سازمان غذا و دارو درباره هزینه کرد ۷۰۰ میلیون دلاری برای دارو
باورهای نادرست درباره مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد را با چالش مواجه کرده است
کاروان ملی رباتیک ایران راهی رقابت‌های جهانی ربوکاپ شد
وزیر ارتباطات: پایداری برق سایت‌های ارتباطی باید تضمین شود
ضرورت اجرای سند ملی بیماری‌های نادر/ ۳۸۸ بیماری نادر تحت پوشش بیمه نیستند
رتبه‌بندی علمی موسسات غیردولتی به‌زودی عملیاتی می‌شود
توضیح دانشگاه علمی کاربردی درباره امتحانات مجازی
داروهایی که ممکن است در حین گرما مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کنند
کشف دو سیاره غول‌پیکر با چگالی کمتر از پشمک
هشدار سازمان غذا و دارو درباره مکمل ورزشی با نشان تجاری ON
ZTE با یک گوشی باریک و پیشرفته، اپل و سامسونگ را به چالش کشید
فواید سیب‌زمینی برای کاهش وزن و دستورالعمل‌های ضروری
استقرار ۳۱۷ آمبولانس، ۳۰۰ موتورلانس و ۶ بیمارستان صحرایی در مراسم تشییع رهبر شهید
یک کشف تکان‌دهنده در مریخ
رونمایی ویوو از جدیدترین گوشی تاشوی خود
احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در صورت نیاز
دستورالعمل فعالیت‌های تابستانی دانش‌آموزان ابلاغ شد
آغاز مصاحبه مجازی پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد از امروز
فعالیت آموزشگاه‌های غیر‌دولتی مجازی است
تبدیل شدن ناحیه نوآوری شریف به قطب هوش مصنوعی کشور
تولید انبوه باتری‌های لیتیومی ایرانی طی پنج سال آینده دست‌یافتنی است
بومی‌سازی الکترودهای گرافیتی سالانه از خروج ۲ میلیارد دلار ارز جلوگیری می‌کند
تسهیل صادرات دانش‌بنیان‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی