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باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم اندیشی هماهنگی پشتیبانی آیین بدرقه «آقای شهید ایران» روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور امیر سرتیپ شیخ معاون اجرایی ارتش، لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران و جمعی از مسئولان فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.
در این نشست، مقرر شد، ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پشتیبانی کننده در حوزه لجستیک، از دستگاهها، نهادها و ستادهای برگزار کننده آیین بدرقه «آقای شهید ایران» ایفای نقش کند.
همچنین برپایی زائرشهر، کمپها و توقفگاهها، از دیگر ماموریتهای ارتش تعیین شد.
معاون اجرایی ارتش در این نشست بر آمادگی کامل پادگانهای ارتش در تهران برای برگزاری مراسم بدرقه «قائد شهید» تاکید کرد.
منبع: ارتش