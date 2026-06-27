باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم اندیشی هماهنگی پشتیبانی آیین بدرقه «آقای شهید ایران» روز شنبه ۶ تیرماه ۱۴۰۵ با حضور امیر سرتیپ شیخ معاون اجرایی ارتش، لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران و جمعی از مسئولان فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.

در این نشست، مقرر شد، ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان پشتیبانی کننده در حوزه لجستیک، از دستگاه‌ها، نهادها و ستادهای برگزار کننده آیین بدرقه «آقای شهید ایران» ایفای نقش کند.

همچنین برپایی زائرشهر، کمپ‌ها و توقفگاه‌ها، از دیگر ماموریت‌های ارتش تعیین شد.

معاون اجرایی ارتش در این نشست بر آمادگی کامل پادگان‌های ارتش در تهران برای برگزاری مراسم بدرقه «قائد شهید» تاکید کرد.

منبع: ارتش