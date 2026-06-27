باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان ملل متحد روز شنبه برآورد کرد که در پی زمینلرزه ویرانگر ونزوئلا، نزدیک به ۷ میلیون نفر تحت تأثیر قرار گرفتهاند. این زمینلرزهها تاکنون نزدیک به هزار کشته بر جای گذاشته و دهها هزار نفر همچنان مفقود هستند.
سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل در بیانیهای اعلام کرد: «تا ۶.۷۶ میلیون نفر ممکن است از زمینلرزه ویرانگری که ۲۴ ژوئن (سوم تیر) ونزوئلا را لرزاند، آسیب دیده باشند.»
این نهاد افزود که این برآورد بر اساس تحلیل جمعیت و میزان خسارات انجام شده و شامل حدود دو میلیون نفر در شهر کاراکاس نیز میشود.
انتظار میرود آمار تلفات افزایش یابد و سازمان زمینشناسی ایالات متحده تخمین زده است که تعداد تلفات میتواند از ۱۰ هزار نفر فراتر رود.
دست کم ۳۳۶۰ نفر زخمی گزارش شده و طبق اعلام دولت ونزوئلا، تعداد مفقودین از ۵۰ هزار نفر فراتر رفته است.
منبع: بریکینگ نیوز