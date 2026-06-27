باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و ایوان خیل پینتو، وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا، عصر امروز شنبه طی تماس تلفنی گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن ابراز تسلیت و همدردی صمیمانه ملت و دولت ایران با مردم و دولت ونزوئلا، به‌ویژه خانواده‌های جان‌باختگان زمین‌لرزه سهمگین اخیر، برای مجروحان این حادثه نیز آرزوی بهبودی و سلامتی کرد.

عراقچی همچنین با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در این شرایط دشوار در کنار مردم ونزوئلا ایستاده است، آمادگی کشورمان را برای ارائه هرگونه مساعدت و مشارکت در عملیات امداد و نجات اعلام کرد.