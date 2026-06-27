باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - موج گرمای شدید و طولانی در فرانسه سبب شده صحنههای هرجومرج در فروشگاههای سراسر این کشور به چشم بخورد. رسانهها میگویند در برخی مغازهها که کولرهای ارزان قیمتتری میفروشند یا تخفیف دارند، خریداران هجوم برده و در برخی موارد درگیری و جراحت گزارش شده است.
حادثه جدیتر روز پنجشنبه هنگام افتتاح یک فروشگاه تخفیفی در نزدیک پاریس رخ داد. گفته شده صدها نفر پیش از باز شدن فروشگاه تجمع کرده بودند تا بتوانند کولر مدل «کینزو» را که بهای کمتری نسبت به بقیه دارد، خریداری کنند.
بر اساس گزارش رسانههای محلی و ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، برخی افراد هنگام باز شدن درها با زور وارد فروشگاه شدند و به سمت بخش کولرها هجوم بردند.
گزارش شده در این ازدحام، چند نفر بر اثر هل دادن یا برخورد با دیگر خریداران زخمی شدهاند.
صحنههای مشابه در نقاط دیگر فرانسه نیز رخ داده است. در شهر شامبری-له-تور در مرکز فرانسه، خریداران هنگام باز شدن فروشگاه برای خرید کولر و پنکه، یکدیگر را هل داده و بعضا درگیر شدند. موارد مشابهی نیز در منطقه بریتانی در شمال غرب و شهر آنژه در غرب فرانسه گزارش شد.
این هجوم برای خرید کولر در حالی رخ میدهد که فرانسه با موج گرمای کمسابقه مواجه است؛ دما در برخی مناطق از ۴۰ درجه سانتیگراد فراتر رفته و فشار شدیدی بر بیمارستانها و خدمات اورژانسی وارد کرده است.
بسیاری از منازل در فرانسه کولر ندارند و در این شرایط، از گرما هیچ راه گریزی نیست.
روز گذشته گاردین گزارش داد که چهار کودک نوپا در فرانسه به خاطر گرمای شدید جان خود را از دست دادهاند. همچنین ۵۵ نفر در حالی که به شنا کردن پناه برده بودند، غرق شدند.
دانشمندان میگویند که این موج گرما شدیدترین و گستردهترین موج گرمای اروپا تاکنون بوده است.
منبع: آناتولی