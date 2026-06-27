باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مرتضی فنونی زاده پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره تساوی تیم ملی ایران برابر تیم ملی مصر در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی اظهار کرد: بازی را همانند بازی با بلژیک با سیستم ۳ دفاعی شروع کرد یم و بازی را به اتفاقات فوتبالی سپردیم. اما در نیمه دوم با کنار گذاشتن حسین کنعانی باز هم به سیستم ۴-۲-۳-۱ روی آوردیم. به نظرم بازیکنان زحمتشان را کشیدند، اما مصر هم صعودش قطعی شده بود و زیاد به آب و آتش نمی‌زد.

او افزود: در فوتبال مدرن امروز، زمانی که در آوردگاه بزرگ جام جهانی سامان قدوس جرئت دارد توپ را برمی دارد و می‌خواهد پنالتی را بزند نباید مهدی طارمی توپ را از بازیکن بگیرد تا بزند. دروازه بان تیم ملی مصر ضعیف‌ترین گلر این بازی بود و او در ارسال‌ها از کناره‌ها ضعیف عمل می‌کرد. به هر حال ما امیدواریم تیم ملی صعود کند.

فنونی زاده درباره اینکه تکلیف صعود ایران در جام جهانی در ۳ بازی مشخص می‌شود، گفت: ان‌شاءالله ختم به خیر شود و بتوانیم از گروهمان صعود کنیم.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه عملکرد بیرانوند را در این بازی چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: بیرانوند در بازی با بلژیک مرد میدان بود، اما در روزی که توپ زیادی به سمت دروازه ایران نیامد، بیرانوند یک گل در دقایق ابتدایی بازی دریافت کرد. فکر کنم این ضعیف‌ترین بازی مصر بود، اما بازیکنان ما با غیرت و تعصب و دوندگی بیش از حد جلوی حملات مصر را گرفتند. دیدید که هم محمد صلاح و هم عمر مرموش عوض شدند. بازیکنان ما خوب دفاع کردند، اما در جریان بازی نتوانستند ۴، ۵ پاس خوب به هم بدهند و به فوتبال دهه ۶۰ روی آوردند که از دفاع ارسال‌های بلند به سمت محوطه جریمه حریف داشته باشند و شاید از طریق همین شیوه هم می‌توانستیم به گل برسیم.

فنونی زاده تصریح کرد: ما یکی از تیم‌های سرزن جام جهانی هستیم و هم در دفاع و هم در حمله بازیکنان خوبی داریم. قلعه نویی یکی، دو بازیکن هم تعویض کرد که به نظرم اصلا آوردن جهانبخش و یکی، دو بازیکن دیگر که سنشان گذشته است لازم نبود و علی علیپور سرزن‌تر از بقیه بازیکنان است و او به بازی می‌آمد خیلی بهتر می‌شد. به هر حال صعود ایران بستگی به بازی‌های امشب دارد.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه شکست پرسپولیس برابر تیم چادر ملو را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: به نظرم کریم باقری باید تیم را جمع و جور می‌کرد و هفته‌ای ۲، ۳ بار تمرین برای بازیکنان می‌گذاشتند. تیم چادر ملو ۲ جلسه تمرین کرد و تیم پرسپولیس را شکست داد. وقتی بازیکنانی مثل سرلک و سلمانی روی نیمکت می‌نشینند نباید صدایشان در بیاید. بازیکنان پرسپولیس ۹۰ دقیقه بازی کردند، اما نتوانستند موقعیت گلزنی ایجاد کنند. اگر گلر چادر ملو اشتباه نمی‌کرد، کاظمیان نمی‌توانست گل بزند.

او افزود: به هر حال ما در تورنمنت انتخابی آسیا حذف شدیم و باید بازیکنان به خودشان بیایند و ۸۰ درصد پوست اندازی باید در تیم پرسپولیس صورت بگیرد و خیلی بازیکن پیر در تیم خود داریم و نیروی جوان را باید جایگزین مسن‌ها کنند. سروش رفیعی هم در تعطیلات به سر می‌برد و به نظرم باید کل قراردادش را کم کنند. از بازیکنان ملی پوش مثل ابرقویی و پور علی گنجی که در اردوی تیم ملی فوتبال بودند انتظار بیشتری داشتیم و اینها قابلیت نداشتند. حدادی به نحوه بازی تیمش گلایه داشت.

فنونی زاده درباره اینکه مذاکره با اسکوچیچ باعث شده بود که تمرکز اوسمار از بین برود، گفت: نه، مگر اوسمار می‌خواست بازی کند و تعویض هایش هم اشتباه بود و در حال حاضر اسکوچیچ بهترین گزینه برای پرسپولیس است، چون کریم باقری قبول نمی‌کند. تیم پرسپولیس با هدایت اوسمار ۶ باخت در ۲۲ بازی کسب کرده است که هر ۶ شکست هم برابر تیم‌های پایین جدول بوده است. اوسمار تیم قهرمان را تحویل گرفت و قهرمان هم کرد و دستش درد نکند، اما او در سال دوم حضورش عملکرد خوبی نداشت و تیم پرسپولیس را با رتبه ششم تحویل داد که اگر جنگ نمی‌شد بازی‌های مهم ما از جمله دربی، بازی با تراکتور و سپاهان مانده بودند. من عقیده دارم سرمربی تیم پرسپولیس و ۷، ۸ بازیکن هم باید عوض شوند. ما آن قدر در بخش پایه بازیکن خوب داریم که به هیچ وجه از این بازیکنان استفاده نمی‌شود و باید بیشتر استفاده شود.