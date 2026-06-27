باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - احمد سلیمانی، مسئول توسعه خدمات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اینکه حملات اخیر خللی در مسیر توسعه فناوری‌های فضایی کشور ایجاد نکرده است، گفت: ایران در حوزه اکتساب فناوری‌های فضایی به بلوغ رسیده و دانش فنی مورد نیاز به‌طور کامل در داخل کشور بومی‌سازی شده است.

او با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌ها افزود: ممکن است در بخش زیرساخت‌ها و خدمات آزمایشگاهی با چالش‌هایی مواجه باشیم، اما با تدابیر اتخاذشده از سوی وزارت ارتباطات و مدیریت پژوهشگاه فضایی ایران، برنامه‌ریزی برای ایجاد و بهره‌گیری از نقاط جایگزین در حال اجراست.

سلیمانی اظهار کرد: این اقدامات با هدف حفظ تداوم فعالیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی انجام می‌شود تا ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سطح پیشین بازگردد و روند توسعه فناوری‌های فضایی بدون وقفه ادامه یابد.