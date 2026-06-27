مسئول توسعه خدمات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران با اشاره به تأثیر حملات اخیر بر برخی زیرساخت‌های آزمایشگاهی، از برنامه‌ریزی برای جایگزینی این ظرفیت‌ها خبر داد و تأکید کرد که توسعه فناوری فضایی کشور متوقف نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - احمد سلیمانی، مسئول توسعه خدمات فضایی پژوهشگاه فضایی ایران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر اینکه حملات اخیر خللی در مسیر توسعه فناوری‌های فضایی کشور ایجاد نکرده است، گفت: ایران در حوزه اکتساب فناوری‌های فضایی به بلوغ رسیده و دانش فنی مورد نیاز به‌طور کامل در داخل کشور بومی‌سازی شده است.

او با اشاره به آسیب‌های واردشده به برخی زیرساخت‌ها افزود: ممکن است در بخش زیرساخت‌ها و خدمات آزمایشگاهی با چالش‌هایی مواجه باشیم، اما با تدابیر اتخاذشده از سوی وزارت ارتباطات و مدیریت پژوهشگاه فضایی ایران، برنامه‌ریزی برای ایجاد و بهره‌گیری از نقاط جایگزین در حال اجراست.

سلیمانی اظهار کرد: این اقدامات با هدف حفظ تداوم فعالیت‌های پژوهشی و آزمایشگاهی انجام می‌شود تا ظرفیت‌های آزمایشگاهی کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سطح پیشین بازگردد و روند توسعه فناوری‌های فضایی بدون وقفه ادامه یابد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: فناوری فضایی ، پروژه راهبردی
خبرهای مرتبط
بمب‌افکن PAK DA روسیه در رقابت با B-21 آمریکا
ماهواره‌های سنجشی و مخابراتی در چه مرحله‌ای هستند؟
انجام ۳۳ پروژه تحقیقاتی - راهبردی در پژوهشگاه شهید سلیمانی در سال ۹۹
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در صورت نیاز
توضیح دانشگاه علمی کاربردی درباره امتحانات مجازی
کشف دو سیاره غول‌پیکر با چگالی کمتر از پشمک
ضرورت اجرای سند ملی بیماری‌های نادر/ ۳۸۸ بیماری نادر تحت پوشش بیمه نیستند
رونمایی ویوو از جدیدترین گوشی تاشوی خود
دستورالعمل فعالیت‌های تابستانی دانش‌آموزان ابلاغ شد
هشدار سازمان غذا و دارو درباره مکمل ورزشی با نشان تجاری ON
رتبه‌بندی علمی موسسات غیردولتی به‌زودی عملیاتی می‌شود
توضیح رئیس سازمان غذا و دارو درباره هزینه کرد ۷۰۰ میلیون دلاری برای دارو
وزیر ارتباطات: پایداری برق سایت‌های ارتباطی باید تضمین شود
آخرین اخبار
بومی‌سازی فناوری فضایی، سپر تداوم پروژه‌های راهبردی ایران + فیلم 
تامین ملزومات بیماران خاص توسط مجموعه ۱۳ آبان + فیلم
توضیح رئیس سازمان غذا و دارو درباره هزینه کرد ۷۰۰ میلیون دلاری برای دارو
باورهای نادرست درباره مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد را با چالش مواجه کرده است
کاروان ملی رباتیک ایران راهی رقابت‌های جهانی ربوکاپ شد
وزیر ارتباطات: پایداری برق سایت‌های ارتباطی باید تضمین شود
ضرورت اجرای سند ملی بیماری‌های نادر/ ۳۸۸ بیماری نادر تحت پوشش بیمه نیستند
رتبه‌بندی علمی موسسات غیردولتی به‌زودی عملیاتی می‌شود
توضیح دانشگاه علمی کاربردی درباره امتحانات مجازی
داروهایی که ممکن است در حین گرما مشکلات جدی برای سلامتی ایجاد کنند
کشف دو سیاره غول‌پیکر با چگالی کمتر از پشمک
هشدار سازمان غذا و دارو درباره مکمل ورزشی با نشان تجاری ON
ZTE با یک گوشی باریک و پیشرفته، اپل و سامسونگ را به چالش کشید
فواید سیب‌زمینی برای کاهش وزن و دستورالعمل‌های ضروری
استقرار ۳۱۷ آمبولانس، ۳۰۰ موتورلانس و ۶ بیمارستان صحرایی در مراسم تشییع رهبر شهید
یک کشف تکان‌دهنده در مریخ
رونمایی ویوو از جدیدترین گوشی تاشوی خود
احتمال تمدید مهلت ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی در صورت نیاز
دستورالعمل فعالیت‌های تابستانی دانش‌آموزان ابلاغ شد
آغاز مصاحبه مجازی پذیرفته شدگان دکتری دانشگاه آزاد از امروز
فعالیت آموزشگاه‌های غیر‌دولتی مجازی است