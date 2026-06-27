رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم از ۶ ماه حبس برای عامل تخلیه غیرقانونی فاضلاب در اراضی اطراف استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی احمدی گفت: کارشناسان حفاظت محیط زیست استان قم در جریان گشت و پایش مستمر در سطح استان، موفق به کشف یک دستگاه تانکر در حال تخلیه غیرمجاز فاضلاب در اراضی اطراف قم شدند.

وی افزود: پس از ثبت مستندات و توقف عملیات تخلیه، این فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی و به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی، بر اساس قوانین و مقررات، به تحمل شش ماه حبس محکوم شد.

رئیس اداره حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم خاطرنشان کرد: تخلیه هرگونه فاضلاب صنعتی و انسانی در اراضی و حاشیه جاده‌ها و رودخانه‌ها ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود و این اقدام علاوه بر مجازاتهای قانونی برای فرد متخلف، به توقیف خودروی حامل فاضلاب نیز منجر خواهد شد.

وی از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلیه غیرمجاز فاضلاب و پسماند توسط خودروها، ضمن ثبت شماره پلاک وسیله نقلیه، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۵۴۰ به این اداره کل گزارش دهند.

منبع:محیط زیست قم