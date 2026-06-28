طبق اعلام مسئولان در صورتی که تنها ۱۰ درصد از سفر‌های شخصی به حمل‌ونقل عمومی منتقل شود، سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه خواهد داشت..

باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - اساس آمارها، روزانه حداقل ۱۲۵ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود. به گفته مسئولان، اگر تنها ۱۵ درصد از این میزان کاهش پیدا کند، روزانه حدود ۱۹ میلیون لیتر صرفه‌جویی به همراه خواهد داشت که علاوه بر کاهش مصرف، برای کشور کاهش ارزبری نیز به دنبال دارد؛ به‌طوری که برآورد می‌شود این میزان صرفه‌جویی سالانه حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار کاهش ارزبری ایجاد کند.

با این حال، افزایش مصرف سوخت تنها به افزایش تعداد خودروها مربوط نمی‌شود. کارشناسان حوزه حمل‌ونقل، ترافیک سنگین و فرسودگی ناوگان را از مهم‌ترین عوامل هدررفت سوخت در کشور می‌دانند.

در بخش شهری، حدود ۷۵ درصد مصرف بنزین کشور به این حوزه اختصاص دارد و در بخش برون‌شهری نیز حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مصرف گازوئیل کشور مربوط به این بخش است.

طبق اعلام عماد رفیعی مدیر امور مصرف شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در هر سال حدود ۶ تا ۷ درصد افزایش مصرف بنزین رخ می‌دهد که نیمی از آن مربوط به اضافه شدن خودروهای جدید به ناوگان و نیم دیگر ناشی از افزایش استفاده از خودروهای شخصی به جای حمل‌ونقل عمومی است.

ترافیک‌های درون‌شهری نیز باعث می‌شود مصرف سوخت خودروها نسبت به شرایط عادی تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

کارشناسان همچنین تأکید دارند که سن ناوگان حمل‌ونقل عمومی تأثیر مستقیمی بر مصرف سوخت دارد. در کشور بخش قابل توجهی از ناوگان حمل‌ونقل فرسوده است و در حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری نیز میانگین سن ناوگان حدود ۲۰ سال اعلام می‌شود؛ این در حالی است که میانگین سن بهینه ناوگان حدود ۱۰ سال است.

در همین راستا رضا اکبری رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور اعلام کرد: برای کاهش مصرف سوخت، نوسازی ناوگان و توسعه حمل‌ونقل عمومی در دستور کار قرار گرفته به طوری که طی سال گذشته حدود ۷ تا ۸ هزار دستگاه ناوگان عمومی نوسازی شد و در سال گذشته و سال قبل نیز نزدیک به ۳۰۰ اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اضافه شده است.

کاهش استفاده از خودروهای تک‌سرنشین و افزایش استقبال از حمل‌ونقل عمومی یکی از سریع‌ترین راهکارهای مدیریت مصرف سوخت در شهر تهران عنوان می‌شود.

کارشناسان معتقدند اگر تنها ۱۰ درصد از سفرهای شخصی به حمل‌ونقل عمومی منتقل شود، سالانه حدود ۷۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه خواهد داشت.

صرفه‌جویی در مصرف سوخت، در شرایطی که واردات روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین متوقف شده و ۲۰ میلیون لیتر دیگر نیز بر اثر جنگ کاهش پیدا کرده، به یک ضرورت تبدیل شده است.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، اتوبوس
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