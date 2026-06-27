موج گرمای شدید در فرانسه باعث افزایش مرگ‌ومیر، فشار بی‌سابقه بر اورژانس و صد‌ها مورد بحران پزشکی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خدمات اورژانس پزشکی پاریس اعلام کرد که در طول ۲۴ ساعت روز جمعه (به وقت محلی) ۱۰۹ مورد مرگ بر اثر گرمای شدید ثبت شده است.

گفته شده این مرگ‌ها در جریان مأموریت‌های اورژانس در منازل و اماکن عمومی رخ داده و شامل مرگ‌های مرتبط با گرما در بیمارستان‌ها نمی‌شود.

اورژانس همچنین حدود ۳۴۰۰ تماس اضطراری، ۳۰ ایست قلبی و یک بیمار دچار گرمازدگی شدید با دمای بدن ۴۳.۷ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرد.

در حادثه‌ای جداگانه، یک مرد روز جمعه در کانال سن-مارتن پاریس پس از شنا در خارج از محدوده مجاز غرق شد. همان روز، وزیر ورزش فرانسه اعلام کرد  از آغاز موج گرما تاکنون ۵۵ مورد غرق‌شدگی در کشور ثبت شده که ۶۵ درصد آنها در مناطق غیرمجاز بوده است.

چهار مرکز اورژانس پاریس و مناطق اطراف طی هفته گذشته با ۸۰ درصد افزایش تماس‌ها مواجه شده‌اند و مراجعه به اورژانس نیز ۳۶ درصد بیشتر از حالت عادی بوده است.

با وجود کاهش نسبی دما، فشار بر سیستم درمانی فرانسه همچنان ادامه دارد. سازمان هواشناسی این کشور برای ۳۵ منطقه هشدار قرمز گرما و برای ۳۴ منطقه هشدار نارنجی صادر کرده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: پاریس ، موج گرما ، گرمای شدید
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