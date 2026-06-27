باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در آخرین روز از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، ۲ بازی به طور همزمان در گروه L بامداد یکشنبه ساعت ۰۰:۳۰ برگزار می‌شود و تیم ملی انگلیس به مصاف تیم ملی پاناما می‌رود و از آن طرف، تیم‌های ملی کرواسی و غنا برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

تیم‌های ملی انگلیس و پاناما در چارچوب دیدار‌های دور سوم از مرحله گروهی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد یکشنبه ساعت ۰۰:۳۰ در ورزشگاه متلایف نیویورک روبروی یکدیگر به میدان خواهند رفت.

تیم ملی انگلیس که با چهار امتیاز در رده دوم گروه L قرار دارد، به مصاف پانامای حذف‌شده می‌رود تا با کسب پیروزی، صدرنشینی خود را قطعی کند و با روحیه‌ای بالا به مرحله یک‌شانزدهم نهایی گام بگذارد. انگلیس که با تساوی بدون گل برابر غنا، صعود خود را به مرحله حذفی تقریباً قطعی کرده است، برای کسب صدرنشینی گروه به پیروزی در این دیدار نیاز دارد.

شاگردان توماس توخل با ارائه نمایشی منظم و قدرتمند در ۲ دیدار قبلی، نشان داده‌اند که یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در این دوره از مسابقات هستند و با انگیزه‌ای مضاعف به مصاف پاناما می‌روند.

از آن طرف، تیم ملی پاناما که با ۲ شکست متوالی برابر غنا و کرواسی، از دور رقابت‌ها کنار رفته است، برای خداحافظی آبرومندانه و کسب یک نتیجه خوب، به میدان می‌آید. این تیم که در جام جهانی ۲۰۱۸ با نتیجه ۶-۰ مغلوب انگلیس شد، به دنبال جبران آن شکست سنگین و ارائه نمایشی بهتر برابر سه‌شیرهاست.

با این حال، انگلیس با توجه به برتری فنی و تجربه بالای بازیکنان خود، شانس زیادی برای کسب پیروزی در این دیدار دارد. سه‌شیر‌ها با تکیه بر ستارگانی، چون هری کین، جود بلینگام و بوکایو ساکا، می‌توانند به راحتی از سد پانامای حذف‌شده عبور کنند و با خیالی آسوده به مرحله حذفی بیندیشند.

نکته قابل توجه این دیدار،غیبت ریس جیمز، مدافع راست کلیدی انگلیس، به دلیل مصدومیت است. جیمز که در هر ۲ بازی قبلی انگلیس در ترکیب اصلی حضور داشت، دیدار مقابل پاناما را از دست داده و حتی ممکن است نتواند به موقع برای بازی مرحله یک‌شانزدهم نهایی نیز به شرایط مسابقه برسد.

این اتفاق دردسر‌های توماس توخل را در سمت راست خط دفاعی بیشتر کرده است. توخل که پیش از این نیز تینو لیورامنتو را به دلیل مصدومیت از فهرست جام جهانی کنار گذاشته بود، تصمیم گرفت ترنت الکساندر آرنولد را نیز به فهرست اضافه نکند و در عوض تروه چالوبا را به اردو فراخواند. حالا جد اسپنس، ازری کنسا و جرل کوانساه اصلی‌ترین گزینه‌ها برای جانشینی جیمز در دیدار مقابل پاناما هستند.

با این حال، پاناما با انگیزه خداحافظی آبرومندانه، می‌تواند نمایش خوبی داشته باشد و کار را برای انگلیس دشوار کند. در صورت پیروزی انگلیس، این تیم با ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه L راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی خواهد شد.

در دیگر بازی این گروه، تیم‌های ملی کرواسی و غنا بامداد یکشنبه ساعت ۰۰:۳۰ در ورزشگاه لینکلن فایننشال فیلد فیلادلفیا برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند. برای هر دو تیم حکم یک فینال را دارد و می‌تواند سرنوشت صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را برای همیشه مشخص کند.

تیم ملی غنا که با ۴ امتیاز در رتبه دوم گروه L قرار دارد، برای قطعی کردن صعود خود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی به یک تساوی یا پیروزی در این دیدار نیاز دارد.

شاگردان کارلوس کی‌روش که با نمایش دفاعی فوق‌العاده خود برابر انگلیس، توانستند به تساوی بدون گل دست یابند، با روحیه‌ای بالا و اعتمادبه‌نفس کامل به مصاف کرواسی می‌روند.

از آن طرف، تیم ملی کرواسی با ۳ امتیاز در رتبه سوم گروه قرار دارد و برای زنده نگه داشتن امید‌های صعود، به پیروزی در این دیدار نیاز مبرم دارد.

شاگردان زلاتکو دالیچ که در ۲ دیدار قبلی خود یک پیروزی و یک شکست را تجربه کرده‌اند، با انگیزه‌ای مضاعف و برای جبران ناکامی‌های گذشته، به میدان می‌آیند.

کارلوس کی‌روش که با سبک دفاعی خود و استفاده از سیستم لوبلاک، توانسته است تیمش را به یکی از تیم‌های سخت‌کش این دوره از مسابقات تبدیل کند، در این دیدار نیز به دنبال ارائه یک نمایش دفاعی منظم و استفاده از ضدحملات سریع است. او می‌داند که با یک تساوی نیز می‌تواند به هدف خود برسد و تیمش را به مرحله یک‌شانزدهم نهایی برساند.

تیم ملی غنا با انگیزه صعود و دفاع مستحکم خود، شانس زیادی برای کسب تساوی یا پیروزی در این دیدار دارد. با این حال، کرواسی با تکیه بر تجربه و کیفیت فنی خود، می‌تواند شگفتی‌ساز شود و با پیروزی برابر غنا، راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شود.