مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده ولی‌آباد ترافیک سنگین گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد.

وی اظهار کرد: در حال حاضر در برخی محورهای شمالی کشور شاهد ترافیک سنگین هستیم و رانندگان باید با توجه به شرایط مسیر، زمان سفر خود را مدیریت کنند.

محرابی‌نیا گفت: در آزادراه تهران – شمال و محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، تردد تا اطلاع بعدی ممنوع است. همچنین در محور چالوس مسیر جنوب به شمال در محدوده ولی‌آباد ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده‌های بایجان، شاهاندشت و رودهن دارای ترافیک سنگین است. همچنین در محور فیروزکوه مسیر شمال به جنوب در محدوده دماوند ترافیک سنگین وجود دارد.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در آزادراه قزوین – رشت نیز محدوده سه راهی سنگر تا تقاطع شاه عباسی با ترافیک سنگین مواجه است.

وی درباره محورهای پرتردد دیگر گفت: در محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس مسیر رفت و برگشت، همچنین در آزادراه تهران – شمال مسیر جنوب به شمال و مسیرهای هراز، فیروزکوه و قزوین – رشت ترافیک پرحجم گزارش شده است.

محرابی‌نیا درباره وضعیت جوی راه‌ها نیز اظهار کرد: در حال حاضر در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و مازندران بارش باران گزارش شده و در برخی محورهای استان مازندران نیز پدیده مه‌گرفتگی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی گسترده هستند. رانندگان پیش از سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را از سامانه‌های اطلاع‌رسانی مرکز مدیریت راه‌های کشور بررسی کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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