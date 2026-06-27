باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خورخه رودریگز، رئیس مجلس ملی ونزوئلا اعلام کرد شمار جان‌باختگان زمین‌لرزه ویرانگری که روز پنجشنبه این کشور را لرزاند، به هزار و ۴۳۰ نفر افزایش یافته است.

او در گفت‌و‌گو با تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت این زمین‌لرزه‌ها همچنین ۳ هزار و ۱۰۰ نفر را بی‌خانمان و ۳ هزار و ۲۰۰ نفر را زخمی کرده است.

مردم ونزوئلا به سرعت برای نجات جان عزیزان خود که زیر آوار گرفتار شده‌اند تلاش می‌کنند. تا کنون گزارش ۵۰ هزار مورد مفقودی ثبت شده است و با گذر زمان شانس زنده بیرون آمدن این افراد کم‌تر می‌شود. گروه‌های امدادی می‌گویند که ۷۲ ساعت اول پس از یک فاجعه، حیاتی‌ترین زمان برای یافتن بازماندگان است.

جیانلوکا رامپولا، مقام ارشد سازمان ملل مستقر در ونزوئلا، در مصاحبه‌ای گفت: «ما واقعاً نمی‌دانیم چند نفر زیر آوار هستند.»

او ادامه داد: «تخمین ما در حال حاضر این است که ۱۲۵ ساختمان در پایتخت کاملا فرو ریخته است. چنین رقمی نشان می‌دهد که تعداد کشته‌شدگان بسیار بیشتر از آمار رسمی است».

منبع: بریکینگ نیوز