مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: طی امشب و فردا شاهد بارش باران و رگبار پراکنده در برخی از استان‌های شمالی هستیم.

باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان و مازندران، رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد را شاهد هستیم. 

او بیان کرد: این شرایط یکشنبه علاوه بر مناطق فوق در استان‌های گلستان، خراسان شمالی، ارتفاعات البرز و شمال استان‌های زنجان و قزوین رخ خواهد داد.

وی افزود: دوشنبه در برخی نقاط شمال غرب، سواحل دریای خزر، شمال شرق و ارتفاعات و دامنه های البرز شاهد رگبار و رعد و برق و گاهی وزش باد خواهیم بود.

وی تاکید کرد: طی سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در ارتفاعات واقع در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و مرکز کرمان و ارتفاعات هرمزگان، رشد ابر، گاهی همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی می شود.

او گفت:  امشب  در برخی مناطق در غرب، جنوب غرب، مرکز، شرق و شمال شرق، در بعضی ساعات وزش باد شدید و در مناطق مستعد گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می شود.

وی افزود:طی سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز دریای عمان و دریای خزر مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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