باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضا اکبری گفت: اعتبارات لازم برای بهسازی این آزادراه اختصاص یافته و روند فعالیت‌های اجرایی آن با جدیت دنبال می‌شود.

وی اظهار کرد: در حال حاضر عملیات بهسازی این مفحور با فعالیت ۶ اکیپ عملیاتی به‌صورت مستمر در حال انجام بوده و با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، دو اکیپ جدید نیز ظرف یک هفته به مجموعه اضافه خواهد شد تا توان عملیاتی و سرعت خدمات‌رسانی افزایش یابد.

معاون وزیر و رئیس سازمان تصریح کرد: علاوه بر فعالیت‌های روزانه راهداران، عملیات شانه‌سازی مسیر، نصب و بهسازی علائم و تجهیزات ایمنی، سایر اقدامات نگهداری آزادراه نیز به‌صورت همزمان در حال اجرا است تا سطح ایمنی و کیفیت تردد در این محور مهم افزایش یابد.

اکبری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان فصل کاری با استفاده از اعتبارات اختصاص‌یافته، بخش قابل توجهی از برنامه‌های بهسازی، نگهداری و ارتقاء ایمنی آزادراه تبریز - زنجان به اجرا خواهد رسید و مردم نتایج این اقدامات را در افزایش کیفیت مسیر و خدمات‌رسانی بهتر مشاهده خواهند کرد.

وی با قدردانی از تلاش‌های مستمر مسئولان محلی، پیمانکاران و راهداران، افزود: هدف اصلی، فراهم کردن سفری ایمن، روان و مطمئن برای مردم در یکی از مهم‌ترین محورهای ارتباطی شمال‌غرب کشور است.

معاون وزیر و رئیس سازمان با اشاره به تصویب اولین مصوبه بهسازی این آزادراه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ و همزمان با سفر استانی وزیر وقت راه و شهرسازی، عنوان کرد: به دلیل برخی مغایرت‌های قانونی و لزوم اخذ مجوزها، تشریفات حقوقی و قانونی لازم و اصلاح مصوبات پیشین دولت و تأمین منابع برای پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران قبلی، انجام همه فرآیندهای قانونی به مدت حدود دو سال طول کشید.

اکبری با تأکید بر آغاز عملیات بهسازی آزادراه تبریز - زنجان از ابتدای سال جاری، گفت: در مجموع قراردادهای پیمانکاری به ارزش حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان در حوزه دو استان زنجان و آذربایجان شرقی منعقد شده است