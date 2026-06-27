باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت: امروز بیشینه دمای زاهدان نیز به ۴۱ درجه سانتی‌گراد رسید که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش داشته و نشان‌دهنده تداوم الگوی گرم تابستانی در بخش‌هایی از استان است.

مدیرکل هواشناسی استان همچنین از ثبت بارش در ۲۰ ایستگاه هواشناسی و باران‌سنجی استان خبر داد و اظهار کرد: بیشترین بارش‌های ثبت‌شده مربوط به چانف با ۳۰ میلی‌متر، هلنچکان با ۱۵ میلی‌متر، چگرد و مارندگان با ۱۳ میلی‌متر، پیرانچ با ۱۱ میلی‌متر، اسلام‌آباد سوران با ۸.۵ میلی‌متر و خاش با ۲.۳ میلی‌متر بوده است.

وی افزود: طی سه روز آینده در ارتفاعات شرقی و جنوبی، روی دریای عمان و برخی نقاط ساحلی استان، شرایط برای رشد ابرهای همرفتی، رگبارهای پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید لحظه‌ای مهیاست.

مدیرکل هواشناسی استان ادامه داد: در شمال استان تا روز یکشنبه، صبح‌ها وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید همراه با گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و از روز دوشنبه با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه، بر سرعت وزش باد افزوده خواهد شد. همچنین در ساعات بعدازظهر در زاهدان و نواحی مرکزی استان، وزش باد، افزایش غبار و در برخی نقاط گردوخاک دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: گرمای هوا تا روز دوشنبه در زاهدان و شمال استان تداوم خواهد داشت و از روز سه‌شنبه از شدت گرما در این مناطق تا حدودی کاسته می‌شود.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان به شهروندان توصیه کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و روان‌آب‌های موقت، از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، صعود به ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع خودداری کنند. همچنین با توجه به تداوم گرمای هوا، از ترددهای غیرضروری در ساعات گرم روز پرهیز کرده، در مصرف آب و برق صرفه‌جویی کنند و مراقبت بیشتری از سالمندان، کودکان و بیماران داشته باشند.

منبع هواشناسی سیستان وبلوچستان