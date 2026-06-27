نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید آمریکا و دولت لبنان با حضور نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان موافقت کرده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌گوید بر اساس چارچوب توافق بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی که شب گذشته امضا شد، «آمریکا و دولت لبنان با باقی ماندن نظامیان اسرائیلی در مناطق امنیتی جنوب لبنان موافقت کرده‌اند».

او گفت که رژیم صهیونیستی در حال حاضر منطقه الشقیف در جنوب لبنان را اشغال کرده و قصد دارد در آن باقی بماند.

الشقیف یک منطقه مرتفع و راهبردی در جنوب لبنان است که بر مسیر‌های مرزی و مناطق اطراف اشراف دارد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد که توافق با لبنان می‌تواند در آینده به یک توافق صلح کامل تبدیل شود و این توافق به نفع اسرائیل و لبنان خواهد بود.

او در ادامه گزافه‌گویی‌های خود و تاکید بر ادامه اشغالگری، افزود که نظامیان اشغالگر از برخی مناطق آزمایشی در جنوب لبنان (زوطر غربی و فرون) عقب‌نشینی می‌کنند، اما آماده عملیات نظامی خواهند بود.

نتانیاهو اضافه کرد که «در صورت نیاز» رژیم صهیونیستی «دوباره وارد لبنان خواهد شد».

شب گذشته مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا پس از مذاکرات در واشنگتن، از چارچوب توافق بین دولت لبنان و رژیم صهیونیستی خبر داد.

حزب‌الله شدیدا این چارچوب را محکوم کرده و آن را مردود و شرم‌آور خوانده است. شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان عصر امروز این قرارداد را «مجموعه‌ای از امتیازدهی‌های رایگان» دولت لبنان به رژیم صهیونیستی توصیف کرد.

او نسبت به عواقب خطرناک این توافق‌نامه هشدار داد و گفت: مقامات (به واسطه این قرارداد) ادامه اشغال را برای سال‌های متمادی مشروعیت می‌بخشند و این حتی ممکن است منجر به الحاق سرزمین‌های لبنان به رژیم صهیونیستی شود.

به گفته دبیرکل حزب‌الله، طبق چارچوب امضا شده، پایان اشغالگری و خروج نظامیام اسرائیلی از خاک لبنان مشروط به خلع سلاح حزب‌الله خواهد بود و این بدان معناست که «از این پس، هر سلاحی که در هر کجای لبنان پیدا شود، به معنای عدم پایبندی لبنان (به این توافق) خواهد بود».

منبع: الجزیره

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، دولت لبنان ، اشغالگری اسرائیل
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