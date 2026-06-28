تیم ملی فوتبال انگلیس با کسب ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه L راهی مرحله حذفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات دور سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ تیم‌های ملی فوتبال پاناما و انگلیس به مصاف هم رفتند.

نیمه نخست این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم حملات انگلیسی ها بیشتر شد و بالاخره در دقیقه ۶۲ جود بلینگام قفل دروازه پاناما را باز کرد.

هری کین مهاجم گلزن سه شیرها هم در دقیقه ۶۷ گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

درنهایت این دیدار با برتری ۲ - ۰ انگلیس به پایان رسید و سه شیرها با کسب ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه L راهی مرحله حذفی شدند.

پاناما نیز با ۳ شکست و بدون امتیاز در قعر جدول گروه قرار گرفت.