باشگاه خبرنگاران جوان؛‌رضوان پاک‌منش - امشب مردم مؤمن، ولایت‌مدار و دلداده حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در شهرستان مسجدسلیمان با حضوری گسترده و پرشور در آیین‌های عزاداری محرم، بار دیگر عشق و وفاداری خود را به نهضت عاشورا به نمایش گذاشتند.

در این مراسم معنوی، عاشقان حسینی با برپایی دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی، مرثیه‌خوانی، نوحه‌سرایی و ذکر مصائب کربلا، یاد و خاطره حماسه جاودان عاشورا و رشادت‌های امام حسین(ع) و یاران باوفایش را گرامی داشتند. فضای مساجد، حسینیه‌ها و خیابان‌های شهر با نوای «یا حسین(ع)» و پرچم‌های سیاه عزاداری رنگ و بوی حسینی به خود گرفته و جلوه‌ای از وحدت، ایمان و فرهنگ ناب عاشورایی را به تصویر کشیده است.

محرم، فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های قیام عاشورا و ترویج فرهنگ ایثار، آزادگی، ظلم‌ستیزی و دفاع از حق است؛ فرهنگی که نسل به نسل در میان مردم ایران اسلامی زنده مانده و هر سال با شکوهی بیشتر در جای‌جای کشور جلوه‌گر می‌شود.

در این فیلم، گوشه‌هایی از مراسم باشکوه عزاداری محرم حسینی در مسجدسلیمان را مشاهده می‌کنید؛ تصاویری از حضور پرشور مردم، نوای گرم ذاکران اهل‌بیت(ع) و حال و هوای معنوی این آیین که جلوه‌ای از عشق بی‌پایان مردم این دیار به حضرت سیدالشهدا(ع) را روایت می‌کند.