شهردار ارومیه گفت: جشنواره کبودان می‌تواند به یکی از سرمایه‌های فرهنگی و گردشگری شهر تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه حاجی زاده - آیدین رحمانی رضائیه شهردار ارومیه در جلسه امضاء تفاهم نامه همکاری با دبیرخانه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کبودان با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی ارومیه گفت: جشنواره کبودان در صورت برنامه‌ریزی صحیح می‌تواند به یکی از سرمایه‌های مهم فرهنگی و جاذبه‌های گردشگری ارومیه تبدیل شود.

وی تأکید کرد: یکی از رسالت‌ های اصلی مدیریت شهری، معرفی ارومیه به عنوان یک شهر جهانی و تقویت جایگاه آن در عرصه‌های فرهنگی و گردشگری است.

شهردار ارومیه با اشاره به تنوع فرهنگی شهر افزود: وجود اقوام و ادیان مختلف و زندگی مسالمت‌آمیز در کنار یکدیگر، فرصتی ارزشمند برای تقویت همدلی، وفاق اجتماعی و انسجام در این ایام است و این سرمایه اجتماعی باید حفظ و تقویت شود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های فرهنگی گفت: هزینه‌کرد در حوزه فرهنگ، هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری برای نسل آینده است و توسعه فرهنگی، زمینه‌ساز توسعه پایدار شهری خواهد بود.

شهردار ارومیه گفت : یکی از رسالت‌های اصلی مدیریت شهری، معرفی ارومیه به عنوان یک شهر جهانی و تقویت جایگاه آن در عرصه‌های فرهنگی و گردشگری است

 با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی و تعامل میان ارکان مدیریتی استان گفت: همراهی حاکمیت استان، تعامل سازنده با امام جمعه و درایت در ارتباطات، از نقاط عطف مسیر توسعه و پیشرفت ارومیه به شمار می‌رود.

 میر دولت موسوی دبیر جشنواره بین المللی کبودان نیز در این جلسه گفت: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی ارومیه و برندینگ کردن این شهر با حضور هنرمندان داخلی و ۲ تا ۳ کشور خارجی آذرماه سال جاری در ارومیه برگزار می شود .

وی افزود جشنواره بین المللی فیلم کوتاه کبودان دو بخش آزاد و ویژه «جنگ تحمیلی دوم و سوم» برگزار می‌شود و شامل قالب‌های داستانی، مستند، انیمیشن و تجربی در حوزه فیلم و فیلمنامه خواهد بود.

وی با بیان اینکه ارومیه مهد تمدن و فرهنگ است گفت: این شهر با داشتن هنرمندان سرشناس دارای ظرفیت بالقوه برای تبدیل شدن به قطب اصلی کشور برای فیلم سازی است.

موسوی یاد آور شد: درتلاشیم در سایه جشنواره توجه جهانی را به احیا دریاچه ارومیه جلب کنیم.

 

برچسب ها: برگزاری جشنواره ، شهرداری ارومیه
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