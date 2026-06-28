تیم ملی فوتبال کرواسی با پیروزی مقابل به عنوان تیم دوم گروه L راهی مرحله حذفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات دور سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ در دیداری حساس تیم‌های ملی فوتبال کرواسی و غنا به مصاف هم رفتند.

پتار سوچیچ در دقیقه ۳۱ گل نخست کروات ها را به ثمر رساند و نیمه اول با برتری کرواسی به پایان رسید.

در نیمه شاگردان کارلوس کی روش برای جبران گل خورده تلاش زیادی کردند و بالاخره در دقیقه ۷۳ دریک لاکاسن قفل دروازه کروات ها را باز کرد.

در ادامه کروات ها بازی تهاجمی را در دستور کار خود قرار دادند و در دقیقه ۸۳ نیکولا ولاشیچ گل دوم تیمش را به ثمر رساند.

درنهایت این دیدار با برتری ۲ - ۱ کرواسی به پایان رسید تا یکی از ۳ شانس ایران برای صعود به عنوان یکی از تیم های سوم برتر گروه ها از بین برود.

کرواسی با ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه L راهی مرحله حذفی شد.

غنا نیز با ۴ امتیاز در رده سوم قرار گرفت و به مرحله حذفی صعود کرد.

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برچسب ها: جام جهانی ، کرواسی ، غنا ، جام جهانی ۲۰۲۶
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