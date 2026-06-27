باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در این دیدار با تأکید بر نقش کلیدی اقتدار نظامی و پشتیبانی مردمی، اظهار داشت: «حضور و حمایت ملت در کنار اقتدار نیروهای مسلح، تمامی محاسبات استکبار جهانی را برهم زده است.»
وی افزود: «دشمنان با وجود بهکارگیری تمام ظرفیتهای خود، در تحقق اهدافشان ناکام ماندند. این ناکامی، بیانگر اقتدار و آمادگی بالای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.»
حجتالاسلام پورخاقان همچنین با اشاره به توان دفاعی کشور تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران از هیچ تهدیدی هراس ندارد و نیروهای مسلح با تکیه بر سالها برنامهریزی و آمادگی، توان مقابله با هرگونه تهدید را دارا هستند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح در بخشی از سخنان خود، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ناو گروه دنا و قدردانی از رشادتهای غیور مردان نیروی دریایی ارتش و سپاه که دشمن را در تنگه هرمز و دریای عمان و شمال اقیانوس هند زمین گیر کردهاند، از تلاشهای مجاهدانه امیر ایرانی در پیشبرد مطالبات رهبر شهید انقلاب در سواحل مکران و دیدگاههای رهبر فرزانه در خصوص تنگه هرمز، قدردانی نمود و حضور فرماندهان شجاع را نعمتی برای کشور دانست وی همچنین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره سردار تنگسیری شهادت او را «ثلمه بزرگی برای نیروهای دفاعی کشور» توصیف کرد.
خاطر نشان میسازد در ابتدای این دیدار، امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، ضمن تبریک هفته قوه قضائیه، گزارشی از موقعیت و وضعیت نیروهای مسلح در خلیج فارس و تحولات مربوط به «جنگ رمضان» ارائه کرد.