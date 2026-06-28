باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - سید رضا حسینی،رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص چالشهای پیش روی دانشآموزان نخبه، گفت: المپیادهای اقتصاد و هوش مصنوعی با گذشت ۲۱ سال، توانستند به لیست المپیادهای دارای امتیاز ورود به دانشگاه اضافه شوند و این مسئله تحول بزرگ در سیاستهای آموزشی کشور محسوب میشود، اما همچنان با چالشهای ساختاری در زمینه المپیادها روبرو هستیم.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان با اشاره به اهمیت المپیادهای جغرافیا و علوم زمین افزود: دانشآموزانی که در این رشتهها به سطح تیم ملی میرسند، برخلاف المپیادهای ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست، ادبیات و کامپیوتر، از امتیاز ورود مستقیم به دانشگاه برخوردار نیستند. این مسئله هر ساله برای آمادگی تیمهای ملی چالش ایجاد کرده است.
حسینی ادامه داد: امسال چالش بسیار جدیتر است؛ چرا که المپیاد جهانی علوم زمین با زمان برگزاری کنکور سراسری همزمان شده است. این تقابل زمانی، دانشآموزان را در موقعیت دشواری قرار میدهد: یا باید برای دفاع از پرچم کشور در عرصههای بینالمللی و رقابت در المپیاد جهانی تلاش کنند یا برای آینده تحصیلی خود در کنکور سراسری حاضر باشند.
رئیس باشگاه دانشپژوهان جوان با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایههای انسانی و جلوگیری از تکرار فضای منفی در روزهای نخبگان، از مسئولان ارشد کشور درخواست کرد: «ما از وزیر مربوطه و با حمایتهای ریاست جمهوری و دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواستار پیگیری ویژه برای رفع این معضل هستیم. این دانشآموزان که حامل پرچم ایران در سطح جهانی هستند، باید بتوانند با خیال راحت در المپیادهای جهانی شرکت کنند.
وی پیشنهاد کرد: برای حمایت از این نخبگان، راهکارهایی نظیر امکان پذیرش در رشتههای علوم انسانی یا تجربی بدون نیاز به آزمون کنکور (مشابه شرایط المپیادهای موضوعی دیگر) برای شرکتکنندگان در این المپیادهای جهانی در نظر گرفته شود.
حسینی با ابراز خرسندی از گشایش اخیر در سیاستهای آموزشی تاکید کرد: شکستن طلسم ۲۱ ساله و اضافه شدن المپیادهای هوش مصنوعی و اقتصاد به لیست المپیادهای دارای امتیاز ورود به دانشگاه، گامی بسیار ارزشمند و امیدوارکننده است که نشان از حرکت رو به جلو در حمایت از نخبگان دارد و امیدواریم این روند برای سایر المپیادها نیز تسری یابد.