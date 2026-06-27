سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارائه خدمات «فنی و پشتیبانی» به طرف‌های متجاوز را به منزله ایفای نقش مستقیم و آشکار در انجام یک جنگ غیرقانونی انتخابی و نیز نقض فاحش حقوق بین‌الملل دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی شنبه شب ششم تیر ۱۴۰۵ در واکنش به اظهارات مقامات ایتالیا که مشارکت این کشور در جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را در حد «حمایت‌های فنی و پشتیبانی» دانسته و بر این اساس هرگونه همکاری در جنگ علیه ایران را انکار کرده است، در شبکه ایکس نوشت: «این یک تناقض و سفسطه آشکار با هدف فرار از پذیرش مسئولیت همدستی در یک اقدام متخلفانه بزرگ بین‌المللی است: از یک سو به طور علنی، هرگونه کمک یا مساعدت به متجاوزان را انکار می‌کنید، اما همزمان تصریح می‌کنید که خدمات «فنی و پشتیبانی» به طرف‌های متجاوز ارائه کرده‌اید؛ خدماتی که جنگ تجاوزکارانه غیرقانونی آمریکا-اسرائیل علیه ایران را ممکن ساخت و آن را تسهیل کرد.

وی افزود: ارائه خدمات «فنی و پشتیبانی» به طرف‌های متجاوز در واقع چیزی جز ایفای نقش‌ مستقیم و آشکار در انجام یک جنگ غیرقانونی انتخابی، یک اقدام تجاوزکارانه آشکار و یک نقض فاحش حقوق بین‌الملل نیست.

برچسب ها: جنگ تحمیلی سوم ، ایران
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