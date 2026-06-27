باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر عالیشاه، دادستان مرکز مازندران، در حاشیه حضور در میز خدمت نماز جمعه ساری همزمان با هفته قوه قضاییه، با بیان اینکه خدمت‌رسانی به مردم در هر شرایطی از وظایف دستگاه قضایی است، اظهار کرد: علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها در محاکم، پیگیری حقوق عامه و پاسخگویی مستقیم به مطالبات مردم نیز در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد.

وی با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی شهروندان و نمازگزاران افزود: اگرچه بخشی از مطالبات مردم مربوط به مسائل اقتصادی است و دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، تعزیرات، سازمان بازرسی و اصناف در این حوزه در حال پیگیری هستند، اما مهم‌ترین مطالبه مردم متدین، انقلابی و ولایی استان، موضوع بی‌حجابی و عریان‌سازی در معابر عمومی است.

دادستان مرکز مازندران با تأکید بر لزوم برخورد قانونی با این پدیده تصریح کرد: کلیه ضابطان قضایی مکلف‌اند با مصادیق عریان‌سازی و هر اقدامی که موجب هتک حرمت ارزش‌های دینی و وهن نظام شود، برخورد قانونی کنند.

عالیشاه ادامه داد: از همه ضابطان می‌خواهم در این حوزه به‌صورت جدی ورود کنند و با مصادیق عریان‌سازی در خیابان‌ها برخورد کنند. در صورت لزوم نیز دستورات مقتضی صادر خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از نظر دستگاه قضایی، این موارد از مصادیق جرائم مشهود محسوب می‌شود و ضابطان در مواجهه با جرائم مشهود، مکلف به اقدام قانونی هستند.

همچنین آیت‌الله محمدباقر لائینی، نماینده ولی‌فقیه در مازندران و امام جمعه ساری نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر ضرورت صیانت از ارزش‌های دینی، اظهار کرد: وظیفه امروز همه ما حفظ دین است؛ باید دین را بشناسیم، به آن عمل کنیم و در برابر توهین به دین بی‌تفاوت نباشیم.

وی با اشاره به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی افزود: امروز در کف خیابان، مظاهری از توهین به دین دیده می‌شود و انسان دیندار با مشاهده این صحنه‌ها اندوهگین می‌شود. همه ما، از مسئولان تا آحاد مردم، باید نسبت به حفظ ارزش‌های دینی دغدغه‌مند باشیم.

منبع: عصر ایران