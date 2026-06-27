مدیر امور برق شهرستان ایرانشهر گفت: بر اثر باد و باران شدید در این منطقه، ۱۱ اصله پایه شبکه توزیع برق دچار خسارت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ابراهیم سلیمانی اظهار داشت: همچنین طی این شرایط جوی ۵۷۰ متر شبکه و ۶۰ متر کابل ارتباطی ترانس به تابلو دچار خسارت شد.

وی ادامه داد: پرسنل امور برق شهرستان ایرانشهر به محض اطلاع از این خسارت به محل های آسیب دیده اعزام و نسبت به اصلاح شبکه اقدام کردند.

سلیمانی بیان کرد: اعتبار میزان خسارت وارد شده حدود ۱۴ میلیارد ریال است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی خطوط این منطقه پایدار است، ادامه داد: مشترکان برق در صورت بروز هر گونه خسارت یا خاموشی وارده می توانند از طریق اپلیکیشن برق من، یا سامانه ۱۲۱ درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایند.

منبع  شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: سقوط تیربرق ، باد و باران
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