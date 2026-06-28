در پی فشار اعتراضات گسترده ضد دولتی در صربستان، رئیس جمهور این کشور اعلام کرد طی چند هفته آینده استعفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور صربستان که ماه‌ها تحت فشار اعتراضات ضد دولتی قرار داشت، روز شنبه اعلام کرد که طی چند هفته آینده از سمت خود کناره‌گیری می‌کند و این کشور انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری و پارلمانی برگزار خواهد کرد.

این اعلام در حالی صورت گرفت که ووچیچ که ۱۳ سال در قدرت بود، با موجی از اعتراضات خشونت‌آمیز دانشجویان روبه‌رو بوده است. نقطه آغاز این اعتراضات فرو ریختن سایه‌بان یک ایستگاه قطار در شهر «نووی ساد» در سال ۲۰۲۴ بود. طی این حادثه ۱۶ نفر کشته شدند.

ووچیچ امروز در تجمعی در بلگراد گفت: «من فقط چند هفته دیگر رئیس‌جمهور خواهم بود و سپس استعفا می‌دهم.» 

دوره دوم و آخر ریاست‌جمهوری او قرار بود در سال ۲۰۲۷ پایان یابد.

منبع: رویترز

برچسب ها: صربستان ، ریاست جمهوری ، انتخابات
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