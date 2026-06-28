مداح اهل بیت (ع) روایتی از حسینیه اعظم زنجان نقل کرد و گفت: بچه‌های شهرم با محبت حسین (ع) بزرگ می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مهدی رسولی، مداح اهل بیت (ع) در برنامه «حسینیه معلی» روایتی از حسینیه اعظم زنجان را نقل کرد و گفت: قصه حسینیه اعظم زنجان به خیلی سال‌های دور بر می‌گردد. دقیقاً همان سال‌هایی که سلطان اولجایتو از کنار چمن سلطانیه با یاران و انصارش گذر کرد، چمن سلطانیه را دید، شاید هوای چمن مغولستان کرد. او گفت: اینجا چه سرزمین خوبی برای پایتخت است و دوباره قصه ذکاوت ایران و ایرانی، سلطان اولجایتو را به سلطان محمد خدابنده تبدیل کرد. اما قصه ما از اینجا زیباتر شد که پای شخصیت بزرگ عالم تشیع، مرحوم علامه حلی به دستور سلطان محمد خدابنده به خطه زنجان باز شد.

رسولی ادامه داد: اینجا بود که قصه دلدادگی مردم زنجان با آلِ علی (ع) شروع شد. انگار حسینیه اعظم زنجان، تجلی محبّتِ پسرِ خوش قد و بالا‌ام‌البنین در خطه ماست و نفس مردممان شد «یوم‌ُالعَباس». انگار وقتی صدای نمازِ ظهر در زنجان بلند می‌شود، قلب ما زیر و رو می‌شود. انگار در کوچه و پس کوچه‌های این شهر، نگاهِ نافذِ ابوالفضل العباس (ع) جاری می‌شود. در کل، بچه‌های شهرم با محبت حسین (ع) بزرگ می‌شوند.

 

برچسب ها: حسینیه معلی ، حسینیه اعظم زنجان ، مهدی رسولی
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