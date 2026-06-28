۲ دیدار همزمان در گروه K برگزار می‌شود و پرتغال به مصاف کلمبیا می‌رود و ازبکستان و کنگو برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -در  آخرین روز از  مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، ۲ دیدار از گروه K به طور همزمان ساعت ۰۳:۰۰ برگزار می‌شود و تیم ملی پرتغال به مصاف تیم ملی کلمبیا می‌رود و تیم‌های ازبکستان و کنگو هم برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.

تیم ملی  پرتغال در سومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، بامداد یکشنبه به مصاف  تیم ملی کلمبیا می‌رود؛ دیداری که برای صدرنشینی گروه K حیاتی است.

این ۲ تیم در شرایطی به مصاف هم می‌روند که تیم ملی کلمبیا با ۶ امتیاز  در صدر جدول گروه K  قرار دارد  و  تیم ملی پرتغال با ۴ امتیاز در  رتبه دوم ایستاده است.   همچنین کلمبیا برای صدرنشینی به یک تساوی نیاز دارد و پرتغال تنها با پیروزی می‌تواند به صدر برسد.

این بازی برای تیم ملی  کلمبیا یک فرصت است تا با کسب تساوی یا پیروزی، صدرنشینی خود را تثبیت کند و با روحیه‌ای بالا به مرحله یک‌شانزدهم نهایی گام بگذارد.

شاگردان لورنزو با نمایش قدرتمند خود در ۲ دیدار قبلی، نشان داده‌اند که یکی از مدعیان اصلی صعود از این گروه هستند و با انگیزه‌ای مضاعف به مصاف پرتغال می‌روند.   همچنین  این بازی برای پرتغال نیز این دیدار یک فرصت طلایی است تا با شکست کلمبیا، صدرنشینی گروه را از آن خود کند و با روحیه‌ای بالا به مرحله حذفی راه یابد.

شاگردان روبرتو مارتینز با تکیه بر ستارگانی، چون برونو فرناندز، کریستیانو رونالدو و برناردو سیلوا، می‌توانند به راحتی از سد کلمبیا عبور کنند و صدرنشینی را به دست آورند.

در صورت پیروزی پرتغال، این تیم با ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه K راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی خواهد شد و کلمبیا با ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به مرحله حذفی صعود خواهد کرد. در صورت تساوی یا پیروزی کلمبیا، این تیم با ۷ امتیاز به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله حذفی خواهد شد و پرتغال با ۵ امتیاز به عنوان تیم دوم گروه به مرحله یک‌شانزدهم نهایی صعود خواهد کرد.

  در دیگر بازی این گروه، تیم‌های ملی کنگو  و  ازبکستان،   بامداد یکشنبه ساعت ۰۳:۰۰ در  ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتا برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.  

 این بازی برای هر ۲ تیم حکم یک فینال را دارد و می‌تواند سرنوشت صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی را برای همیشه مشخص کند. جمهوری کنگو که با یک امتیاز در رتبه سوم گروه K قرار دارد، برای زنده نگه داشتن امید‌های صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی به پیروزی در این دیدار نیاز مبرم دارد.

شاگردان  سباستین دزابر در ۲ دیدار قبلی خود، یک تساوی برابر پرتغال و یک شکست برابر کلمبیا را تجربه کرده‌اند و با روحیه‌ای متزلزل وارد این مسابقه می‌شوند.

در سوی مقابل، ازبکستان که بدون امتیاز در قعر جدول گروه K قرار دارد، برای خداحافظی آبرومندانه از این رقابت‌ها و کسب اولین امتیاز و پیروزی خود، با انگیزه‌ای مضاعف به میدان می‌آید.

شاگردان کاناوارو در ۲ دیدار قبلی خود، شکست‌های سنگینی برابر پرتغال و کلمبیا را تجربه کرده‌اند و به دنبال جبران این نتایج ضعیف هستند. این دیدار در حالی برگزار می‌شود که هر ۲ تیم از کیفیت نسبتاً نزدیکی برخوردار هستند و نتیجه آن می‌تواند تأثیر مستقیمی بر جدول گروه K داشته باشد. کنگو با پیروزی در این دیدار، می‌تواند شانس خود را برای صعود به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم زنده نگه دارد و ازبکستان نیز با پیروزی، می‌تواند با سربلندی از این رقابت‌ها خداحافظی کند.

 

برچسب ها: تیم ملی کلمبیا ، تیم ملی پرتغال ، جام جهانی ۲۰۲۶
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