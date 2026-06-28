باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژگان شکری - سردار حسن‌زاده، رئیس ستاد وداع و تشییع رهبر شهید در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه تهران تعطیل است، روز ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است و در قم ۱۵ تیر و روز ۱۶ تیرماه تعطیل است و ۱۷ تیر برنامه تشییع در عتبات است و ۱۸ تیر ماه نیز در مشهد مقدس مراسم تشییع برگزار می‌شود و تعطیل است.

وی با بیان اینکه در مصلای تهران بر پیکر رهبر شهید انقلاب نماز اقامه خواهد شد افزود: پیکر مطهر خانواده امام شهید نیز همراه ایشان تشییع خواهند شد. برنامه‌ریزی ستاد بیش از یک ماه است که شکل گرفته است؛ این تشییع یک رویداد تاریخی خواهد بود. پیکر مطهر امام شهید و خانواده ایشان برای مراسم وداع، در محل مرتفعی از مصلای تهران جانمایی شده است.

سردار حسن‌زاده بیان کرد: برای مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران حضور حداقل بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر برآورده شده است. نماز در صبح روز دوم مراسم وداع بر پیکر رهبر شهید انقلاب اقامه خواهد شد؛ یعنی صبح ۱۴ تیر.

رئیس ستاد وداع و تشییع رهبر شهید اظهار کرد: مسیر اصلی مراسم تشییع رهبر شهید در تهران، خیابان دماوند-خیابان انقلاب-خیابان آزادی-اتوبان شهید لشگری-اتوبان آزادگان است.