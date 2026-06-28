باشگاه خبرنگاران جوان؛ صالحی - حجتالاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولیفقیه در کردستان، شامگاه جمعه در تجمع شبانه انقلابی مردم سنندج، با گرامیداشت یاد شهدای امنیت، شهدای هفتم تیر و شهدای جنگ ۱۲ روزه، اظهار کرد: امنیت و اقتدار امروز کشور حاصل جانفشانی شهیدانی است که برای دفاع از اسلام و میهن از جان خود گذشتند.
وی با اشاره به سالروز شهادت امام سجاد (ع)، سیره آن حضرت را الگویی برای جامعه اسلامی دانست و افزود: عبادت، شجاعت، رسیدگی به نیازمندان، آگاهیبخشی و تربیت انسانها از مهمترین ویژگیهای امام سجاد (ع) بود و جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به این آموزهها نیاز دارد.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی با بیان اینکه امام سجاد (ع) پس از واقعه عاشورا با روشنگری و تربیت نیروهای مؤمن، مسیر احیای اسلام را هموار کرد، گفت: امروز نیز جهاد تبیین، گفتوگو با نسل جوان و انتقال صحیح حقایق، از مهمترین وظایف فعالان فرهنگی و دینی است.
نماینده ولیفقیه در کردستان با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: دشمن با دروغ، تحریف واقعیتها، ایجاد شبهه و القای ناتوانی، به دنبال تضعیف روحیه مردم است، اما ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان داده در برابر تهدیدها و فشارها عقبنشینی نخواهد کرد.
وی تخریب مسئولان و نادیده گرفتن توانمندیهای کشور را از دیگر اهداف دشمن برشمرد و افزود: انتقاد سازنده امری ضروری است، اما نباید زمینه سوءاستفاده دشمن از اختلافات داخلی فراهم شود.
حجتالاسلام والمسلمین پورذهبی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: مردم امروز نیازمند تبیین صادقانه واقعیتها هستند و مسئولان و نخبگان باید با روشنگری و پاسخگویی، مانع اثرگذاری جنگ شناختی و رسانهای دشمن شوند.
وی در پایان با دعا برای سلامتی رهبر معظم انقلاب، تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) و علو درجات شهدای انقلاب اسلامی، بر حفظ وحدت، بصیرت و انسجام ملی در برابر توطئههای دشمن تأکید کرد.