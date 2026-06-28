۲ بازی از گروه J جام جهانی برگزار می‌شود و آرژانتین و اردن به مصاف هم می‌روند و الجزایر و اتریش برابر هم می‌ایستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در آخرین روز  از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، ۲ دیدار  به طور همزمان در گروه J  برگزار می‌شود و تیم ملی آرژانتین به مصاف تیم ملی اردن می‌رود و تیم‌های ملی اتریش و الجزایر برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.  

 تیم ملی آرژانتین که صعود خود را به عنوان صدرنشین گروه J قطعی کرده است، از ساعت ۰۵:۳۰ بامداد یکشنبه  در ورزشگاه‌ای‌تی‌اندتی شهر آرلینگتون به مصاف اردن می‌رود. این دیدار در حالی برگزار می‌شود که لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، اعلام کرده است که لیونل مسی، فوق‌ستاره این تیم، بازی را از روی نیمکت آغاز خواهد کرد.

تیم ملی آرژانتین که با ۲ پیروزی قاطع برابر الجزایر و اتریش، صدرنشینی خود را قطعی کرده است، با روحیه‌ای بالا و انگیزه‌ای مضاعف به مصاف اردن می‌رود. شاگردان اسکالونی در این دو دیدار، نمایشی فوق‌العاده از فوتبال هجومی و منظم ارائه دادند و با ۵ گل زده و بدون گل خورده، یکی از بهترین تیم‌های این دوره از مسابقات محسوب می‌شوند.

نکته قابل توجه در این دو دیدار، درخشش لیونل مسی بود. این فوق‌ستاره ۳۹ ساله که به تازگی تولد خود را جشن گرفته است، هر ۵ گل آرژانتین را در این رقابت‌ها به ثمر رسانده است و با این عملکرد، رکورد میروسلاو کلوزه را با ۱۸ گل در تاریخ جام جهانی شکسته و به بهترین گلزن تاریخ این مسابقات تبدیل شده است. مسی که اگر پنالتی خود را در دیدار برابر اتریش از دست نمی‌داد، می‌توانست در تنها دو بازی دو هت‌تریک به ثمر برساند، با ۵ گل زده در صدر جدول رقابت برای کفش طلای جام جهانی قرار دارد و از دیگر مدعیان مانند وینیسیوس جونیور، کیلیان امباپه، عثمان دمبله و ارلینگ هالند پیشی گرفته است.

در آن طرف، تیم ملی  اردن که در اولین حضور خود در جام جهانی با دو شکست برابر اتریش و الجزایر، از دور رقابت‌ها کنار رفته است، برای خداحافظی آبرومندانه و کسب یک نتیجه مثبت، با انگیزه‌ای مضاعف به میدان می‌آید.

 شاگردان جمال سلامی با وجود حذف، نشان داده‌اند که تیمی جنگنده و پرتلاش هستند و به دنبال ثبت یک شگفتی بزرگ برابر قهرمان جهان هستند.

با توجه به اینکه آرژانتین صعود خود را قطعی کرده است و اسکالونی به دنبال استراحت دادن به بازیکنان کلیدی خود است، پیش‌بینی نتیجه این دیدار نسبتاً دشوار است. آرژانتین با وجود غیبت احتمالی مسی و چند بازیکن دیگر، همچنان با ترکیبی قدرتمند و منظم به میدان می‌آید و به دنبال کسب سومین پیروزی خود در این رقابت‌ها خواهد بود. اردن نیز با انگیزه خداحافظی آبرومندانه، با تمام توان به میدان می‌آید و می‌داند که این آخرین فرصت آنها برای کسب یک نتیجه مثبت در این رقابتهاست.

در دیگر بازی این گروه، تیم‌های ملی  الجزایر و  اتریش بامداد یکشنبه  ساعت ۰۵:۳۰  در ورزشگاه اروهد کانزاس سیتی (گروه J) برابر هم قرار می‌گیرند.  

 تیم‌های ملی  الجزایر و اتریش  با ۳ امتیاز در رتبه‌های دوم و سوم گروه J قرار دارند و این دیدار، عملاً یک مسابقه حذفی برای کسب جایگاه دوم گروه است. آرژانتین با ۶ امتیاز صدرنشینی خود را قطعی کرده است و اردن نیز بدون امتیاز از دور رقابت‌ها کنار رفته است. حالا نبرد اصلی میان الجزایر و اتریش است که هر کدام به دنبال صعود به مرحله یک‌شانزدهم نهایی هستند.

الجزایر که با شکست ۳-۰ برابر آرژانتین شروع سختی داشت، با پیروزی ۲-۱ برابر اردن به بازی برگشت و امید‌های خود را برای صعود زنده نگه داشت. با این حال، تفاضل گل منفی ۲ نسبت به اتریش، فشار مضاعفی را بر شاگردان ولادیمیر پتکوویچ وارد می‌کند و آنها برای صعود، تنها به پیروزی در این دیدار نیاز دارند. در سوی مقابل، اتریش با تفاضل گل بهتر (صفر) و یک پیروزی برابر اردن، در موقعیت مطلوب‌تری قرار دارد. شاگردان رالف رانگنیک با یک تساوی نیز می‌توانند صعود خود را قطعی کنند و به همین دلیل، احتمالاً با رویکردی محتاطانه‌تر و دفاعی‌تر به میدان می‌آیند.

این رویارویی، ناخودآگاه خاطرات تلخ و جنجالی سال ۱۹۸۲ در جام جهانی اسپانیا را برای فوتبال‌دوستان زنده می‌کند. در آن سال، دیدار میان آلمان و اتریش که به «رسوایی خیخون» شهرت یافت، باعث حذف الجزایر شد و اعتراض شدید تماشاگران را به همراه داشت. حالا پس از ۴۴ سال، الجزایر تشنه انتقام است و می‌خواهد سرنوشت خود را تغییر دهد.  

حالا باید دید که الجزایر با تکیه بر تجربه محرز و تحرک گویری، می‌تواند برابر اتریش به پیروزی برسد و راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شود یا اینکه اتریش با یک تساوی یا پیروزی، به عنوان تیم دوم گروه J صعود خواهد کرد و الجزایر با ناامیدی از دور رقابت‌ها کنار خواهد رفت.

برچسب ها: تیم ملی آرژانتین ، تیم ملی اتریش ، جام جهانی ۲۰۲۶
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