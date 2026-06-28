باشگاه خبرنگاران جوان - جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در پیرو پیام راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و حوادث اخیر، بیانیه ۱۰ مادهای خطاب به مردم بصیر و انقلابی ایران اسلامی صادر کرد که متن آن به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مردم بصیر و انقلابی ایران اسلامی
با عرض تسلیت ایام عزای سالار شهیدان و اصحاب باوفای آن حضرت و آرزوی سلامت و طول عمر با عزت رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و پیروزی قاطع رزمندگان فداکار و آرزوی عزت و سربلندی بیشتر برای شما مردم حاضر در صحنه، پیرو پیام راهگشای رهبر حکیم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) و حوادث اخیر نکات ذیل تقدیم میشود:
۱. ضمن تشکر از مسئولان بهویژه مذاکره کنندگان محترم، که بنا بر تعبیر رهبری معظم از سر دلسوزی و حسن نظر به دنبال احقاق حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت هستند انتظار داریم که با ملاحظۀ تجربههای مذاکرات خسارتبار گذشته کاملاً مراقب ترفندهای دشمن فریبکار و بد سابقه باشند و توجه داشته باشند که رعایت خطوط قرمز رهبری واجب شرعی است و تخطی از آنها به هیچ وجه جایز نیست.
۲. موضوع تعیین متجاوز و معرفی عاملان مهدورالدم جنایتهای کمنظیر جنگ تحمیلی اخیر بهویژه رئیس جمهور جنایتکار آمریکا و نخست وزیر پلید رژیم صهیونیستی و مجازات آنها و انتقام خون امام شهید امت (رضواناللهتعالیعلیه) به هیچ وجه مورد اغماض و بیتوجهی قرار نگیرد و بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است که این جنایتکاران را به درک واصل کند.
۳. مطابق تعهد مسئولان محترم به رهبری و مردم، انتظار میرود که هرگونه پیمان شکنی و نقض بندهای تفاهمنامه سریعاً پاسخ داده شود. از اینرو با توجه به استمرار تجاوزات و جنایات رژیم پلید صهیونیستی در لبنان و عدم عقبنشینی از مناطق اشغالی که نقض آشکار بند اول تفاهم نامه محسوب میشود بازگشایی تنگه هرمز خلاف تعهدات مسئولان است و خطایی راهبردی شمرده میشود و دشمن را در ادامۀ پیمانشکنیها و نقض تعهداتش گستاختر خواهد کرد.
۴. مجدداً یادآور میشویم که بنابر رهنمود واجب الاتباع رهبری معظم (مدظلهالعالی) حقوق هستهای کشور نباید مورد بحث و مناقشه قرار گیرد و بایستی از دایره گفتوگوها خارج شود.
۵. تثبیت مدیریت تنگه هرمز و دریافت غرامت خسارتها و بازگشت اموال بلوکه شده و رفع تحریمها و خروج امریکا از منطقه از مطالبات تخلف ناپذیر رهبری و مردم است که لازم است با حفظ عزت و کرامت ملت ایران دنبال شود و هرگونه سهل انگاری در این زمینه قطعاً با عکس العمل ملت مواجه خواهد شد.
۶. مسئولان بایستی از هر سخنی که موجب گستاخی دشمن و ایجاد توهم ناتوانی کشور و عدم تابآوری ملت باشد اجتناب کنند و اینک که مقاومت جانانۀ رزمندگان جانفدای ما، آمریکای مستکبر را به استیصال کشانده نبایستی سخنانی گفته شود که ضعف و ناتوانی کشور از آن استشمام گردد.
۷. همگان بهویژه مسئولان محترم میدانند که در نظام ولایی نظر و دیدگاه ولیامر فصل الخطاب است و پس از اطلاع از نظر قطعی ولیفقیه هیچ مسئولی نمیتواند و نباید بر خلاف نظر ایشان اقدام نماید.
۸. از آنجا که بر اساس شواهد فراوان دشمن به دنبال کسب فرصت برای تجدید قوا و خرید زمان برای برخی برنامههای خود از جمله انتخابات آینده است و پس از آن احتمال حمله مجدد بسیار خواهد بود بایستی در مهلت مقرر ۳۰ روزه و ۶۰ روزه تکلیف موارد مطروحه در تفاهمنامه تعیین شود و از فرسایشی شدن این گفتوگوها جداً پرهیز گردد.
۹. از ملت عزیز تقاضا داریم که کماکان حضور آگاهانه و با صلابت خویش را در میدان ادامه دهند و ضمن حفظ اتحاد مقدس و پرهیز از هر اقدام مخل این اتحاد، به سخنان تفرقهافکنانۀ برخی ناآگاهان که به دنبال محدودسازی این بعثتالهی هستند اعتنایی نداشته باشند. حضور مردم تازمانی که رهبری معظم (مدظلهالعالی) مصلحت بدانند ضروری و تعیین کننده است.
۱۰. خادمان ملت در مجلس خبرگان نیز به عنوان بخشی از مردم در کنار رهبری عزیز و قاطبۀ ملت ضمن آرزوی موفقیت برای مسئولان محترم منتظر تحقق شروط و وعدهها میمانند و عند اللزوم به تکلیف شرعی خود عمل خواهند کرد؛ و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
اسامی امضا کنندگان به ترتیب حروف الفبا:
آیات و حجج الاسلام والمسلمین:
محسن ابراهیمی
عبدالجواد ابراهیمی فر
علیرضا اعرافی
علی اسلامی
محسن اراکی
محمد حسین بیاتی
احمد بهشتی
ماموستا اقبال بهمنی
سید صادق پیشنمازی
محمد تقی پور محمدی
علی عباسی
ماموستا فائق رستمی
حسین رفیعی
محمود رجبی
حسین ردائی
رضا رمضانی
مولوی عبدالرحمن عارفی
محمدرضا فلاح تفتی
غلامرضا فیاضی
سید علی اکبر قرشی
علی اکبر کلانتری
عبدالله کیوانی هفشجانی
علی کاظمی گیلانی
سید شرف الدین ملک حسینی
علی ملکوتی
سید مصطفی موسوی فراز
سید محمد علی موسوی جزائری
علی مومن پور
غلامرضا مصباحی مقدم
غلامرضا مغیثه
مصطفی حسناتی
سید مجتبی حسینی
سید سعید حسینی
محسن حیدری آل کثیر
امیررضا هدایی
سید ابوالحسن حسنزاده
سید ابوالحسن مهدوی
محمد رضا ناصری کوچه بیوک
امان نریمانی
سید باقر سیدی بنابی
یدالله صفری
غلامعلی صفائی بوشهری
حبیب الله شعبانی
احمد شیخ بهایی
جواد جعفری
سید رحیم توکل
قربانعلی دری نجف آبادی
احمد دانش زاده مومن
لطف الله دژکام
کمال غراوی
عسکر دیر باز
محمد باقر محمدی لائینی
محمد حسین بیاتی
مولوی علی احمد سلامی
وعد مراد بیگی
حسین مظفری
سید حسن عاملی
سید احمد علم الهدی
شیخ حسن عالمی
امان الله علیمرادی
جواد حاجیزاده کلجاهی
سید محمدمهدی میرباقری
محمود رجبی